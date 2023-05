KPN eDivisie seizoen 2022-'23: Vitesse prolongeert landstitel

Vitesse is kampioen van de KPN eDivisie seizoen 2022-‘23 en kroont zich daarmee voor het tweede jaar op rij tot Nederlands Kampioen EA Sports FIFA. Vitesse versloeg in de finale AFC Ajax met 5-1 over twee duels. Naast het kampioenschap schrijven de Arnhemmers ook € 20.000 aan prijzengeld bij. De overige € 20.000 aan prijzengeld wordt onder de overige zeven finalisten verdeeld.

De weg naar de finale

Lang leek het erop dat Vitesse in de kwartfinale met FC Groningen vroegtijdig de strijd om het kampioenschap zou moeten staken. Een verlenging zorgde voor een 7-5 eindstand waarna ze Excelsior in de halve finale ontmoetten. Manuel Bachoore en Damian Sitaram stelden de finale veilig door over twee duels Excelsior Rotterdam met 4-3 opzij te zetten.

Individuele awards

Tijdens de KPN eDivisie Finals werden vier awards uitgereikt. De KPN Goal of the Season award ging naar Ali Riza Aygün (PSV). Levi de Weerd (Ajax) werd door de KPN eDivisie fans tot KPN eDivisie Talent of the Season gekroond. Manuel Bachoore (Vitesse) won zelfs twee awards: de PlayStation Assist of the Season en de KPN eDivisie Topscorer award.