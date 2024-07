Het is over en uit met de Xbox 360 Store

Ben je een fanatiek gebruiker van de Xbox 360 Store? Slecht nieuws: de online gamewinkel van Microsoft sluit zijn deuren. Je kunt nu geen games meer aanschaffen in de winkel. Het is niet allemaal doffe ellende: sommige Xbox 360-games die je hebt gekocht zijn dankzij backwards compatibility nog wel speelbaar op de Xbox One en Xbox Series.

Microsoft schrijft op de vraag of mensen nu dan snel al hun aankopen moeten downloaden: “Je kunt discs blijven spelen of eerder gekochte games opnieuw downloaden op je Xbox 360 zelfs nadat de store in juli 2024 is gesloten. Volg de stappen in deze handleiding om je eerder gekochte Xbox 360 games, originele Xbox-games en uitbreidingen te downloaden.” Ook is het nog steeds gewoon mogelijk om servicemensen van Microsoft te contacteren als je problemen of vragen hebt.

Dat de winkel vanaf vandaag, 29 juli 2024, niet meer beschikbaar is, komt niet als donderdagslag bij heldere hemel. Het is vorig jaar in augustus al aangekondigd door Microsoft. En het is ook wel tijd: de Xbox 360 is al bijna 20 jaar oud en er zijn al twee generaties consoles na gekomen. Wel is de 360 nog altijd een van de meest populaire Xbox-varianten ooit, waardoor het afsluiten van de winkel toch voor sommige mensen wel degelijk even wennen kan zijn. Xbox 360 is bijvoorbeeld ook de console die de Kinect-bewegingssensor voortbracht. Een apparaat dat gamen echt heel anders maakte, al wist het niet de harten van alle gamers te stelen.