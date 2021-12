Groot e-sports en gaming festival in Pinksterweekend

Tijdens het event worden onder andere de KPN eDivisie Finals georganiseerd. Daarnaast biedt GG22 ook een scala aan andere esports competitiewedstrijden zoals racing, golf en extreme sports. Voor gaming liefhebbers is er verder een Eredivisie Zone, een Expo Area en wordt een podiumevent georganiseerd. Ook kun je meedoen aan een LAN-party of gamen en sporten in de Active Gaming Zone.

GG DreamHack Sports is een festival waar gamers, liefhebbers van sport en gaming fans de fun van online gaming kunnen vertalen naar een fysiek evenement. Tijdens GG22 strijden de beste professionele esporters tegen elkaar. Daarnaast kunnen liefhebbers en gamers hun vaardigheden in hun favoriete sports games demonstreren, verschillende games uitproberen, hun helden ontmoeten, nieuwe producten ervaren én nieuwe vrienden maken.

Pinksteren valt volgend jaar relatief vroeg, in het weekend van 4 en 5 juni. Voor PinkPop betekent dit dat het festival pas later die maand gehouden wordt. Toch staat in het Pinksterweekend zelf ook een groots festival in Zuid-Limburg op stapel. In het MECC wordt dat weekend namelijk het esports gaming event GG DreamHack Sports, GG22, georganiseerd door Eredivisie CV, DreamHack Sports Games en MECC Maastricht.

Gamen én sporten

Naast competities tussen de beste e-sporters zal GG22 vooral ook in het teken staan van lekker gamen met je vrienden. Daarnaast zijn er verschillende sportactiviteiten waarbij de aandacht ook ligt op het respectvol omgaan met teamgenoten, tegenstanders en overige bezoekers.

“Sportgamen wordt steeds populairder. Aangezien DreamHack Sports Games zich uitsluitend richt op het transformeren van traditionele sporten [IP's] in esports, is het creëren en organiseren van een esports- en gamingfestival dat specifiek is ontworpen voor sport en sportgaming een natuurlijke stap voor ons bedrijf. We willen zowel de sportwereld als de sportgamingwereld samenbrengen, waarbij we de enorme fanbase van de traditionele sporten kruisbestuiven met de agile en jonge demografie van sportgamers”, vertelt Roger Lodewick, CEO DreamHack Sports Games.

"Als Eredivisie proberen we met de KPN eDivisie telkens weer een stap vooruit te zetten. Dat hebben we gedaan sinds de start van de KPN eDivisie in 2017; toen wij onze samenwerking met DreamHack Sports Games startten in 2019 en dat gaan we komende zomer doen met een heus tweedaags festival in Maastricht’, aldus Marc Rondagh, Business Development Manager Eredivisie CV.