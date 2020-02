Gamevideo’s zijn er in alle soorten en maten

De onderstaande video bijvoorbeeld, dit is geen stream, maar een informatievideo van GameVideos. Hierin zie je hoe je in De Sims 4 een ToverSim kunt worden. Je zal zien: zelfs als je nog nooit de Sims hebt gespeeld, blijf je toch kijken. Het is namelijk zelfs als je niet speelt tof om die mooie gamewerelden te bekijken. Op den duur kunnen zelfs je handen gaan jeuken om het zelf ook te gaan spelen en te kijken of je inderdaad zo makkelijk een ToverSim kunt maken zoals in de video zo makkelijk in stapjes wordt uitgelegd.

Veel mensen die nog nooit naar een gamestream hebben gekeken, begrijpen er niets van: waarom ga je nou kijken naar iemand die aan het gamen is, terwijl het ook zelf kan doen? Toch merk je dat als je eenmaal een stream aanzet, het maar moeilijk is om te stoppen met kijken. Je bent toch nieuwsgierig wat er gaat gebeuren, of misschien kijk je heel bewust om te ontdekken hoe een ander langs een moeilijk punt in het spel komt.

Als je het hebt over gamevideo’s, dan zal er waarschijnlijk al snel iets van Twitch te binnen schieten. Echter is er een veel groter scala aan gamegerelateerde filmpjes, waaronder gameplayvideo’s, reviews , timelapses, walkthroughs, trailers , enzovoort. We maken een snelle duik in de wereld van gamevideo’s.

Developer diaries

Er is echter nog veel meer bewegend beeld van games te vinden. Er zijn trailers, die worden gemaakt door studio’s zelf en vaak dienen om gamers vast warm te maken voor een spel -en er iets meer van te laten zien-, maar er zijn ook developer diaries, waarin de studio zelf wat meer verteld over hoe het achter de schermen gaat en waarom bepaalde keuzes worden gemaakt. Ook hierin wordt meestal wel wat nieuw gameplaybeeld gestopt, dus is het meestal wel de moeite om te bekijken.

Gameplay is er ook veel op videosites, maar dan gecaptured (het scherm opgenomen) door gamers. Sommige mensen geven er commentaar bij en maken er een hele walkthrough van om je te vertellen hoe je langs een puzzel of een moeilijke eindbaas moet komen. Anderen gebruiken het om bijvoorbeeld een timelapse te maken of een speedbuild. Er zijn ook gamers die speedrunnen: zo snel mogelijk door een spel heen zien te komen. En dan zijn er natuurlijk ook gamers die het heerlijk vinden om hun ongezouten mening over een spel te geven in een review.

Op Gamevideos wordt al vrij snel nadat er een nieuwe game uitkomt, gameplaybeeld geüpload. Je kunt dan nog voor je een game aanschaft kijken of het wel iets voor je is. Vaak wordt er door een Nederlandse, helder sprekende voice-over nog het een en ander toegelicht, waardoor je iets meer context hebt. Wel zo handig als je weer 60 euro wil gaan neertellen voor een spel waaraan je weer zeeën van tijd kan gaan besteden. Er is gameplay te vinden van zowel oudere games als nieuwere, waardoor je een schat aan informatie hebt over de meeste spellen. Erg handig als er bijvoorbeeld een Steam Sale is, want zo kun je in een paar minuten beslissen of de betreffende game iets voor je is.

PlayStation winnen

Er is een gaming video site voor Nederland en België genaamd Gamevideos waarop je veel verschillende typen video’s tegenkomt. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwste trailers, maar ook reviews van zowel nieuwe als oudere games, allemaal met een Nederlandse voice-over. Handig als je net van plan bent een flink afgeprijsde game op Steam te kopen en je niet zeker weet of het wel iets voor jou is. Je kunt er bovendien nu een Playstation winnen.

Niet de minste PlayStation, want Gamevideos biedt een PlayStation 4 Pro aan. Niet eenmalig, maar elke week wordt er op donderdag een gloednieuwe console weggegeven. Dat is een mooie afteller naar de release van PlayStation 5, die tegen het einde van het jaar wordt verwacht. Je hoeft er alleen voor met je social media in te loggen en het bericht van Gamevideos te reposten en te taggen. Nog even de hashtag #gamevideosnl erbij en je maakt het hele jaar kans op een nieuwe PlayStation 4 Pro.