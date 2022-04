Game-icoon Monkey Island komt terug in 2022

Monkey Island 2022

Het beste nieuws is dat Monkey Island terugkomt, maar minstens net zo goed is dat Ron Gilbert eraan werkt. Hij was ook verantwoordelijk voor de eerste Monkey Island-spellen. Hij had er op zijn site Grumpy Gamer eigenlijk een 1 aprilgrap over gemaakt, maar die 1 aprilgrap blijkt nu een grap. Het spel komt er echt en is een opvolger van The Secret of Monkey Island en Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge.

Naast de terugkeer van de originele maker, zien we ook het hoofdpersonage Guybrush Threepwood weer. Net als vroeger is het Dominic Armato die zijn stem inspreekt. Zelfs Lucasfilm Games is terug, het bedrijf dat vroeger van Star Wars-bedenker George Lucas was (en nu van Disney) en aan de eerste vier spellen werkte. Het moge duidelijk zijn, deze game is alle retro heerlijkheid die je zou hopen van een opvolger. Bovendien is het geen remake of remaster, waarvan we er de laatste jaren net iets te veel hebben gezien.