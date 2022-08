Gaat Amazon Electronic Arts (EA) kopen?

Er wordt vandaag veel gesproken over Amazon. Niet alleen omdat het met Amazon Care stopt, maar ook omdat er een gerucht gaat over een potentiële overname door het bedrijf. We hebben 2022 al het jaar van de grote videogame-overnames gekroond en dit zou zeker behoren in de top 5 grootste game-overnames van het jaar. Amazon zou namelijk plannen hebben om Electronic Arts over te nemen, ook wel bekend als EA.

Electronic Arts

Electronic Arts is een grote naam in de gamewereld. Het staat aan het hoofd van allerlei grote gamefranchises, waaronder The Sims, Mass Effect, Dragon Age, Star Wars, Battlefield, FIFA en Need for Speed. Het is vooral groot in sportgames, zeker in Amerika, waar het onder andere NFL-, NHL- en NBA-games maakt. Er zijn op diverse plekken op de wereld EA-studio’s te vinden, zoals in Florida, Canada, Zweden.

Op zich dus een heel gewild bedrijf, dat zeker nu meerdere game-uitgevers zich laten overnemen ook wel solliciteert naar een overname of fusie. Amazon is een extreem rijk bedrijf, dus de combinatie Amazon en EA is snel gemaakt. Er zijn echter ook mensen die beweren dat het allemaal kul is. Amazon zou helemaal geen interesse hebben om EA te kopen. Of tenminste, de interesse was er wel, maar de onderhandelingen zouden enorm langzaam gaan.