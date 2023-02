Eindelijk Hogwarts Legacy: 5 redenen om hem te spelen

Deze week gaat het ein-de-lijk gebeuren: Hogwarts Legacy komt uit. De game die zich afspeelt in de wondere wereld van Harry Potter is al vaak uitgesteld, maar daar komt nu een einde aan. Hij is er nu écht. Weet je nog niet zo goed wat je ervan moet denken? Wij geven je 5 redenen om hem te gaan spelen.

Omdat er een flinke character creator inzit Hogwarts Legacy speelt zich af in de wereld van Harry Potter, maar je bent niet Harry zelf. Er zit juist een enorm uitgebreide character creator in, waardoor je een personage kunt maken dat helemaal bij je past. Deze character creator is alvast een voorproefje van wat je in het spel kunt verwachten: enorm veel oog voor detail. Zelfs de quests zijn allemaal volledig ingesproken. De character creator bevat veel opties om je personage te maken. In de game zelf schijnen in de dialogen meerdere opties te zijn, die ook daadwerkelijk invloed hebben op hoe de game verloopt. Je kiest dus ook nog eens zelf of je personage meer aan de kant van Hagrid staat of toch meer aan de kant van Hij-Die-Niet-Genoemd-Mag-Worden.

Omdat je écht op ontdekkingsreis kunt gaan Vervolgens plaats je je personage in een wereld die helemaal de jouwe is om te ontdekken. Je kunt vrij rondlopen op Zweinstein en meer ontdekken over bijvoorbeeld de verschillende huizen in het spel. Ook zie je spellen die je kent uit de films. Veel locaties zijn ook nog eens voorzien van allerlei magische zaken. Deze reis voelt dus ook echt als een ontdekkingsreis, omdat je steeds van de ene magische verbazing in de andere valt. Omdat magie altijd verrast We lieten het net al doorschemeren: je kunt veel magische momenten beleven in deze game. Er zijn talloze toverspreuken op te snorren en die kun je dan weer gebruiken tegen de vijand. Of op een andere manier in je eigen voordeel. Je kunt zelfs klasjes bijwonen om er meer over te leren. Er zijn ook spreuken waarmee je bijvoorbeeld je omgeving kunt aanpassen. Plus, als je hebt gekozen om je personage toch wat meer van de ‘dark side’ te maken, dan kun je ook daarvoor je magie inzetten om die duisternis extra kracht bij te zetten.

Omdat de wereld van Harry Potter nooit verveelt Het is niet voor niets dat de Fantastic Beasts-films ook zo scoren: de wereld van Harry Potter verveelt nooit. De magische beesten die je allemaal tegenkomt (die lief kunnen zijn, maar ook gemeen), de andere tovenaars die er rondlopen, de game ademt ‘Wizarding World’. Het is schattig en spannend tegelijk, met een goede mix tussen actie en kleine, kwetsbare momentjes met draken, trollen en meer. Je ziet ook wat meer van bepaalde personages die je maar kort aan bod hebt zien komen in de boeken en de films, zoals bijvoorbeeld Phineas Nigellus Black, die tijdens deze game het hoofd van de school is. Omdat de reviews lyrisch zijn De reviews van Hogwarts Legacy zijn net online gekomen en het regent hoge cijfers. De game is duidelijk niet voor niets een paar keer uitgesteld: hij is fantastisch geworden. Vooral het feit dat je zoveel verschillende plekken, items, magie en wezens kunt ontdekken maakt het een heel verrassende, gevarieerde game waarin je vele uurtjes zoet bent. Bovendien schijnt het spel technisch als een trein te werken en dat is tegenwoordig ook voor games waarin heel veel geld is geschopt zeker geen zekerheid. Het is zeker geen game die je alleen tof zal vinden als je Harry Potter-nostalgie voelt, maar je wordt in dit spel op de goede momenten bediend met wat ‘fan service’.

Bezwaar tegen de game Het is overigens niet allemaal koek en ei. Er zijn grote groepen die zich uitspreken tegen de game omdat J.K. Rowling, bedenker van Harry Potter, er indirect aan gelieerd is. Ze heeft niets met de game te maken, maar ze verdient er als eigenaar van alles Harry Potter wel indirect geld mee. Omdat Rowling bekend staat als een transfoob persoon willen mensen de game liever links laten liggen, om de schrijver niet nog rijker te maken dan ze al is. Het is erg spijtig dat ze niet openstaat voor iedereen, maar gelukkig hebben de makers van de game wel gedacht aan inclusiviteit en zorgen dat iedereen zich verder wel welkom kan voelen. Je kunt zelfs kiezen hoe je aangesproken wenst te worden en er zitten transpersonen in het spel. Het is gelukkig dus niet zo dat het spel in dat opzicht J.K. Rowlings brein als inspiratie gebruikt. 10 februari verschijnt Hogwarts Legacy op PlayStation 5, Xbox Series X en PC. Daarna volgen Xbox One en PlayStation 4 op 4 april. Nintendo-fans moeten nog wat langer wachten: Hogwarts Legacy verschijnt pas 25 juli op Switch.