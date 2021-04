Eerste Oscar voor videogame industrie

Unicum in filmland. Vannacht heeft Colette, een korte film uit de Oculus VR-game Medal of Honor: Above and Beyond, een Oscar voor beste korte documentaire gewonnen. Het is de eerste keer dat een videogame project een Oscar heeft gewonnen.

Film uit een videogame De film was te zien in ‘Medal of Honor: Above and Beyond’. Colette is geregisseerd door Anthony Giacchino. Het gaat over een overlevende van het Franse verzet, Colette Marin-Catherine, die voor het eerst sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog terugkeert naar Duitsland om een werkkamp te bezoeken waar haar broer werd vermoord. De documentaire wordt gepresenteerd in een traditioneel 2D-formaat, of je deze nu in de Oculus TV-app of ergens anders bekijkt.

Medal of Honor: Above and Beyond

De korte docu komt dus uit een videogame. Medal of Honor: Above and Beyond werd niet goed ontvangen als videogame, schrijft The Verge. Veel recensies benadrukte de enorme systeemvereisten en de installatie grootte van 170 GB. Een groot deel daarvan was te danken aan de opname van uitgebreide historische en documentaire beelden. Nu een van die films een Oscar heeft gewonnen, krijgt het project wellicht meer positieve aandacht dan voorheen.