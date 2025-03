Dit is de Samsung Odyssey 3D-monitor (en andere Next-Gen gamingmonitoren)

Odyssey OLED G8 heeft de hoogste pixeldichtheid op een scherm van 27”

De ongeëvenaarde OLED-beeldkwaliteit krijgt een prestatieboost op de nieuwe Odyssey OLED G8 (model G81SF). Deze monitor is verkrijgbaar in modellen van 27 inch en 32 inch, en heeft 166 pixels per inch, de hoogste pixeldichtheid in de industrie voor een scherm van dat formaat. Daarnaast is het Samsungs eerste 27-inch 4K-monitor met een refresh rate van 240 Hz. Beide formaten van de OLED G8 combineren baanbrekende prestaties en visuele kwaliteit.

De nieuwe 4K QD-OLED-beelden geven details op een verbazingwekkend niveau, met verbeterde kleuren en contrastratio vanuit elke kijkhoek dankzij quantum dot-technologie. Versterkt door VESA DisplayHDR™ TrueBlack 400 levert de technologie een bijna oneindig contrast dat levendige kleuren laat knallen, zelfs bij een hoge helderheid van meestal 250 nit. Dankzij de Glare Free-technologie, gecertificeerd door Underwriters Laboratories (UL), produceert het scherm lagere reflectie, wat minder afleidt tijdens gebruik.

Het beeld op het scherm wordt door Samsung OLED Safeguard+ beschermd. Het gepatenteerde Dynamic Cooling System maakt gebruik van de eerste Pulsating Heat Pipe in de industrie om warmte vijf keer beter te verspreiden dan normale grafietplaten, zonder dat dit de helderheid beïnvloedt. Dit beschermt het scherm tegen inbranden en verlengt de levensduur van het scherm.

De refresh rate van 240 Hz en GtG-responstijd van 0,03 ms maken van de Odyssey OLED G8 een gamingmonitor met topprestaties, die snelle en soepele schermbewegingen biedt. Het ondersteunt AMD FreeSync Premium Pro en NVIDIA G-SYNC Compatible om haperen, tearing en trillen te voorkomen. Deze prestatiekenmerken zorgen er samen voor dat gamen zeer vlot en responsief wordt.

De Odyssey OLED G8 is ook een stijlvolle toevoeging aan elke gamingopstelling. Het slanke metalen ontwerp past overal, terwijl Core Lighting+ de gebruiker omringt met verlichting op basis van het scherm. Daarnaast is het ook nog eenvoudig op te zetten dankzij de ergonomische standaard.