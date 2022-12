Deze nieuwe game is zo eng dat hij is verboden in Japan

Veel spannende games zijn vooral extra griezelig door virtual reality, maar Callisto Protocol weet het voor elkaar te krijgen om al zodanig huiveringwekkend te zijn op een gewoon scherm, dat hij in Japan is verboden. Eens in de zoveel tijd komt er een game uit die voer is voor streamers die door de jumpscares hun vrienden en volgers aan het lachen maken. Maar ook voor gamers die het heerlijk vinden om te sidderen van angst. Het moge duidelijk zijn dat Callisto Protocol in dat plaatje past.

Callisto Protocol

Het spel had in Japan mogen verschijnen als de ontwikkelaars de nodige aanpassingen zouden doen, maar dat weigerde de studio. Callisto Protocol is echt zo eng bedoeld. Het is een Alien-achtige game waarin je je een weg door de donkere gangen in een verlaten ruimteschip moet banen. De hele sfeer geeft je een onheilspellend gevoel. Dat ook wordt beantwoord, wanneer er een alien voor je ogen springt. Het klinkt allemaal alsof het al duizend keer is gedaan en op een bepaalde manier is dat ook zo, maar qua gevoel schijnt Callisto Protocol ook echt enger te zijn dan menig andere game. Het bijzondere hier is dat de studio gebruikmaakt van bijvoorbeeld de raytracing en de verdere visuele upgrade die de huidige consoles bevatten. Hierdoor is het niet alleen maar dat onheilspellende waarop deze horrorgame teert, maar ook daadwerkelijk het vieze in detail kunnen laten zien: het lijkt net echt, zelfs al gaat het om wezens die we nog nooit hebben gezien in het echt.

Horror De makers zeggen tegen de BBC: "Gaming is nu in staat om steeds slimmere verhalen te vertellen, ze kunnen ons met zoveel bloed en ingewanden bespatten als ze willen om de klus te klaren. Een moment van horror voelen en vervolgens lachen om het gevoel dat het je gaf, is een essentieel onderdeel van de horrorervaring. We moeten het gevoel hebben iets te hebben meegemaakt: wat heeft het anders voor zin?" Aldus Striking Distance. De gorigheid gaat wel zo ver dat het een 18+-spel is geworden. De mensen van Striking Distance zouden het echter niet anders willen: “We kunnen die gore rechtvaardigen door de humor en de horror die het teweegbrengt.” Games en horror zijn een goede combinatie omdat je er lekker thuis op de bank van kunt genieten, terwijl je tegelijkertijd wel volledig de controle hebt. Dat zorgt er enerzijds voor dat je er nog meer middenin zit, maar ook dat je zelf kunt bepalen of je personage een bepaalde griezelig lijkende kamer inloopt. Bij bijvoorbeeld een horrorfilm krijg je die kans niet.

Dead Space Of je je echter zo laat beïnvloeden door de horror is een tweede: de één is nu eenmaal koeltjes en realiseert zichzelf te goed dat het niet echt is, terwijl een ander juist volledig wordt meegesleept en zijn verbeelding constant alle kanten op laat gaan, waardoor die veel meer spanning en emotie voelt. Aan de andere kant is deze game gemaakt door de mensen achter het -ook al heel spannende- Dead Space, waardoor de kans dat je toch in de categorie ‘meegesleept’ valt erg groot is. Als je tenminste durft, want niet iedereen wil aan zo’n game beginnen. Of mag het, want voor Japanners zit er helaas een slot op die deur. Toch jammer, want als er een volk goed is in het maken van horror met een flinke spanningsopbouw, dan zijn het de Japanners wel. Callisto Protocol is nu verkrijgbaar op PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One en PC.