​De Nintendo PlayStation is verkocht voor 300.000 dollar

Palmer Luckey wilde eigenlijk de hoogste bieder zijn. Hij is een van de oprichters van Oculus. Hij begon meteen flink te bieden toen de veiling online ging, maar merkte dat de concurrentie moordend was. Op Twitter schreef hij: “Welke andere gekken zijn steeds tegen me op aan het bieden?”

De veiling was uiteindelijk drie weken lang open en uiteindelijk sloot hij op 6 maart. De gelukkig winnaar koopt het apparaat voor 300.000 dollar. Op zich een mooie prijs voor zo’n apparaat, maar de winnaar moest zelfs meer betalen vanwege een speciale ‘buyers premium’ van 80.000 dollar. Plus, het bieden is toch niet helemaal eerlijk gegaan, zo blijkt.

De Nintendo PlayStation , de enige waarvan we weten dat hij bestaat, is verkocht voor 300.000 dollar. Dat was al bekend, maar de veiling van dit bijzondere stuk gamegeschiedenis is niet geheel eerlijk verlopen. Een van de oprichters van Oculus heeft de biedingen nogal opgestookt.

I am currently the highest bidder on this. Who are the other nutters who keep bidding against me? https://t.co/MIPpVn90EW

Het is een bijzonder verhaal dat ergens wel past bij de bizarre geschiedenis van de Nintendo PlayStation. Het klinkt als een fake gameconsole die ooit op een Aziatische markt lag, maar dat is het niet. Het is het toonbeeld van de samenwerking tussen Nintendo en PlayStation en hoe deze uiteindelijk stukliep omdat de Super Nintendo CD-rom niet ging werken vanwege licentieproblemen.

Nintendo PlayStation

Ooit wilde Nintendo en PlayStation echt samenwerken en met dé nieuwe console komen, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in één heel bijzondere console. Op de wereld is er maar één apparaat bekend, terwijl er 199 zouden moeten bestaan. Of die ergens in een loods liggen of toch her en der over de wereld zijn verspreid, dat is tot op de dag van vandaag een mysterie.

Echter is dat niet het enige resultaat van de samenwerking. Uiteindelijk was het de kickstart van PlayStation als eigen consolereeks en kon het door cd’s te gebruiken in plaats van cartridges enorme sprongen maken in de grootte van games en de graphics. Hierdoor werd een game-ervaring steeds meer 3D, en dat heeft uiteindelijk bijgedragen aan hoe bijzonder mooi games vandaag de dag zijn.