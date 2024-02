De film van Borderlands heeft nu een trailer en die is gestoord

Het lijkt wel alsof het marketingkanon van de Borderlands-film eindelijk wakker is geworden. De film verschijnt al in augustus, maar nadat eergisteren de eerste beelden werden gedeeld zijn nu de eerste bewegende beelden binnen. Dit is de trailer van Borderlands: de film.

De film heeft een indrukwekkende cast met onder andere de iconische actrices Cate Blanchett en Jamie Lee Curtis, die ook verdacht goed passen in dit nogal gestoorde verhaal. Daarnaast zijn Kevin Hart en Jack Black ook van de partij, die eerder samen in een film hebben gezeten die met games te maken heeft, namelijk Jumanji. Jack Black is alleen niet fysiek te zien: hij is namelijk de stem van Claptrap, de irritante robot die je in de games altijd van allemaal commentaar en opmerkingen voorziet. Althans, er zijn ook veel mensen die hem fantastisch vinden natuurlijk.

Borderlands: de film

Borderlands zelf is een ietwat cartooneske first-person shooterserie waarin je in een soort Firefly-achtige spacewestern stapt en op zoek moet naar items om je te helpen in de strijd tegen allerlei vijanden om te verslaan. De spellen zijn gemaakt door Gearbox en er zijn nu zes games van: Borderlands uit 2009, Borderlands 2 uit 2012, Borderlands: The Pre-Sequel uit 2024 en Borderlands 3 uit 2019. Dat zijn er inderdaad vier, maar er is ook nog een tweetal spin-offs in de vorm van de episodische vertelling Tales from the Borderlands en de actiegame Tiny Tina’s Wonderlands. Borderlands is een van de bestverkopende gamefranchises ooit met inmiddels al meer dan 100 miljoen verkochte games. De franchise zou in totaal al meer dan 1 miljard dollar hebben opgebracht.

Tijd dus om te zien of dat in filmvorm ook zo’n succes is: aan de cast zal het in ieder geval waarschijnlijk niet liggen. De kostuums zien er ook top uit.