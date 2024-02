Eerste glimp van de Borderlands-film is een feit

Borderlands is een enorm geliefde franchise: de cartooneske, grappige games waarin regelmatig een bijdehante robot genaamd Claptrap je op weg helpt, maar je het vooral zelf moet doen. Vechten tegen aliengespuis en dat ook nog samen met vrienden, als je dat wil. De humor en de verhalen in de game zijn prima geschikt voor een Hollywood-film en die zat er dan ook al een tijdje aan te komen. Nu is hij al een tijd in productie en wordt het eerste beeld gedeeld.

Borderlands: de film

De film gaat in augustus al in première, dus het is wel eens tijd voor het publiek om kennis te maken met de kleurrijke figuren uit de film. Dat is echter nog niet in bewegend beeld, maar in een paar foto's. Hierin zien we hoe Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis en Kevin Hart eruitzien in de film. Jack Black is ook van de partij, maar natuurlijk speelt hij die eerdergenoemde Claptrap en betekent dat dat hij zijn stem inspreekt. Eli Roth is de regisseur van deze film, die er tot nu toe niet verkeerd uitziet. Er is gelukkig geen overdreven cell-shading op de acteurs getekend alsof het cosplayers zijn, en het is gelukkig ook niet allemaal te grappig. Het lijkt erop dat Borderlands goed is begrepen, maar dat zien we natuurlijk pas echt als het alles tot leven komt in de vorm van een volledige film. We zijn benieuwd.