De 5 beste aankondigingen van Sony’s State of Play

Terwijl sommige gamers naarstig afwachten tot ze morgen een klein fortuin kunnen neerleggen voor de retro-PS5 te ere van het 30-jarig bestaan van PlayStation, is Sony met een manier gekomen om je nog meer hyped te maken, al geldt dat ook voor gamers die hartstikke tevreden zijn met hun PS5. We noemen 5 vette aankondigingen uit de State of Play.

Horizon Zero Dawn krijgt een remaster

Het gonste al van de geruchten, maar nu is het officieel. Guerrilla-game Horizon Zero Dawn krijgt een facelift. De remaster is flink opgepoetst en biedt verbeterde mogelijkheden, al zegt dat natuurlijk vrij weinig. Het is in ieder geval tof om de game waarin we Aloy leerden kennen straks nog een keer te kunnen beleven en ook nog veel mooier, op PlayStation 5 en PC. De game is beschikbaar vanaf 31 oktober.