Concord gaat 2 weken na release offline: spelers krijgen geld terug

De game Concord wordt een kleine twee weken na release al offline gehaald. Na acht jaar in ontwikkeling te zijn geweest is het binnen 12 dagen over en uit met het spel. Het moet een enorme teleurstelling zijn voor ontwikkelaars die er heel veel uren, moeite en creativiteit in hebben gestoken. Bovendien is het enorm zeldzaam dat een spel zo snel na release al verdwijnt.

Concord

Concord verscheen op 23 augustus op PlayStation 5 en PC, maar ontwikkelaar Firewalk Studios merkte dat het spel niet ‘landde’ zoals het dat voor ogen had. Het haalt het spel vanaf 6 september offline en zegt dat het gaat kijken hoe het zijn spelers beter kan bereiken. De studio wil rustig kijken wat de volgende stappen worden en daarom neemt het de beslissing om iedereen zijn geld terug te geven. Dit wordt automatisch gedaan. De studio maakt er verder weinig woorden aan vuil.

Het zegt alleen: “We hebben goed geluisterd naar jullie feedback sinds de lancering van Concord op PlayStation 5 en PC en we willen iedereen bedanken die is meegegaan op de reis aan boord van de Northstar. Jullie steun en de gepassioneerde community die rond de game is gegroeid, betekenen veel voor ons.”

“Maar hoewel veel kwaliteiten van de ervaring aansloegen bij spelers, erkennen we ook dat andere aspecten van de game en onze initiële lancering niet zijn geland zoals we hadden bedoeld. Daarom hebben we op dit moment besloten om het spel vanaf 6 september 2024 offline te halen en opties te onderzoeken, waaronder opties waarmee we onze spelers beter kunnen bereiken.”