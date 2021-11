​Bezoek nu het online Microsoft-museum over twintig jaar Xbox

Xbox is jarig. In november 2001 zag de eerste gameconsole van Microsoft het levenslicht en om dat te vieren heeft Microsoft een online museum geopend. Hierin vind je allerlei schatten uit twee decennia games, zoals natuurlijk veel Halo en de Ring of Death, een rode aan/uit-knoplamp die meestal het teken was van een overleden Xbox.

Xbox-museum Het digitale museum is gratis te bezoeken. Je vindt het op museum.xbox.com. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de vier gameconsoles, plus Halo. Daarnaast kun je met je Xbox-account ook nog een persoonlijke variant van het museum bezoeken. Daarin zie je je eigen hoogtepunten uit je Microsoft-gamecarrière terug. Denk aan geweldige achievements en toffe data over hoe je in het verleden gamede. Microsoft bracht de Xbox uit in 2001, met daarna de Xbox 360 in 2005, de Xbox One in 2013 en Xbox Series X en S in 2020. Waar Nintendo naast zijn consoles ook groot werd door handhelds zoals Game Boy en Nintendo (3)DS en PlayStation met de PSP en PS Vita, heeft Microsoft nooit de stap gezet naar handheld-gaming. Microsoft bleef als PC-bedrijf toch wat meer bij de leest, bij wat je thuis bezit en gebruikt aan technologie.



Xbox Game Pass Dat is geen verkeerde keuze geweest. Sowieso heeft Microsoft als groot voordeel dat het die Windows-infrastructuur heeft. Het bezit hierdoor een enorm arsenaal aan datacenters over de hele wereld waarmee het ook gemakkelijk een clouddienst kan uitrollen: veel makkelijker dan Nintendo en Sony. Zo heeft het nu voor Xbox Game Pass op de console cloudgaming mogelijk gemaakt, waarbij je niet meer een game eerst moet downloaden, maar je meteen kunt spelen. De game staat op een server ergens in een datacenter en jouw console benadert die via je internetconnectie. Genoeg te vieren voor Microsoft, dat op de verjaardag van Xbox op 15 november met het nieuwe, langverwachte Halo Infinite is gekomen. Halo en Masterchief zijn de paradepaardjes van Microsoft, dus dat past helemaal in de timing. Een bezoek brengen aan het museum is geweldig, je kunt erin rondlopen met een soort avatar en je kunt meer informatie lezen en genieten van audio-interviews met allerlei mensen die iets groots hebben betekend voor Xbox.