5 redenen om Super Mario Bros. Wonder te spelen

Het is een prachtige tijd voor wie gamer is. Spider-Man 2 is geweldig, er is net een nieuwe FC24 uit en dan is er ook nog een Assassin’s Creed-avontuur dat misschien minder goede reviews krijgt, maar wel een prachtige setting heeft. En dan is er nog een game die door menig gamer wordt gespeeld dit weekend (en dit seizoen): Super Mario Bros. Wonder. Die game is een ware musthave, zo blijkt. Dit zijn vijf redenen om je in dit nieuwe Mario-verhaal te willen storten.



1. Olifanten We hebben Mario al kikkers zien worden, poezen, maar nu gaan we naar olifanten. Mario kan door een speciale appel te eten in een olifant veranderen. En die hebben een lange slurf waarmee ze… Goomba's kunnen doodslaan. En meer, maar dat verklappen we nog niet. In ieder geval biedt het olifantenleven een heel nieuwe dimensie aan dat van Mario. 2. Vrolijkheid Nintendo-games staan erom bekend altijd lekker vrolijk te zijn. Of nou ja, niet altijd, maar die van Mario gelukkig wel. De kleuren stralen je tegemoet en dat is ook in deze game het geval. Vanaf de eerste seconden is het al feest en dat stopt niet tot het einde. Zeker nu het buiten zo grauw is, is het best een verademing om even een regenboog aan kleur je kant op te krijgen.



3. Echte uitdaging Vijf uur doen over de eindbaas is in Super Mario Bros Wonder niet vreemd. Het is echt een pittige game, dus laat je door dat zuurstokkerige uiterlijk zeker niet van de wijs brengen. Deze game maakt het je niet makkelijk en dat geldt bovendien niet alleen voor de eindbazen. Heerlijk! 4. Humor Of je het nou hebt over de grappige personages of de creatieve keuzes in gameplay, je zal merken dat deze game regelmatig een glimlach op je gezicht tovert. Koddig, maar soms ook een tikkeltje sadistisch. Je kunt veel vermaak halen uit dit spel.



5. Een nieuwe Mario-game Het is een rare reden misschien, maar het feit dat er weer een heerlijke platformer van Mario is, dat voelt goed. We beleven de laatste tijd ook veel 3D- en andere avonturen met de loodgieter -zelfs in filmvorm-, maar deze game laat zien dat 2D platformen nog steeds heel modern kan zijn, als je maar creatief genoege onrwikkelaars hebt om het te maken.