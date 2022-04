5 dingen waar je op moet letten als je wil gamen op je telefoon

Steeds meer (jonge) mensen laten gameconsoles voor wat ze zijn en kiezen ervoor om te gamen op hun telefoon. Immers kun je daar ook prima Fortnite of andere spellen op spelen. Bijna alle telefoons zijn er wel toe in staat, maar er zijn telefoons die net iets meer geschikt zijn als gametelefoon. Dit is waar je op moet letten als je een telefoon zoekt om op te gamen. Spoiler: het is niet een bonkige ‘gamerslifestyle’ look.

1. Triggers POCO heeft deze week een nieuwe smartphone onthuld die draait om gaming. Het is de POCO F4 GT. Het heeft allerlei snufjes voor gamers, waarvan de meest interessante de magnetische triggers zijn. Dit zijn knoppen die speciaal aan de telefoon zijn toegevoegd voor gamen en hierdoor zou je sneller kunnen reageren in je game. Met deze triggers lijkt je telefoon meer op bijvoorbeeld een Nintendo Switch en game je comfortabeler. Speel je even niet, dan zijn de knoppen ook te gebruiken om bijvoorbeeld foto’s te schieten. Uiteraard zijn triggers zeker geen must voor een gametelefoon, maar het is wel een manier waarop een telefoon meer als een handheld voelt.

2. Koeling Als je gamet dan vraag je meer van je telefoon dan normaal. Zelfs een YouTube-video of een Netflix-film kijken vraagt niet zoveel van een toestel als gamen. Dat komt onder andere omdat in games grote werelden moeten worden geladen, soms ook de bewegingen van online tegenstanders en uiteraard is er naast het tonen van beelden ook een belangrijke rol weggelegd voor het verwerken van de input (de knoppen die je indrukt of de schermaanrakingen die je doet). Het kan dus aardig warm worden in zo’n telefoon, omdat hij hard aan het werk moet om al die dingen tegelijk te doen. Sommige telefoons zijn voorzien van koelsystemen om oververhitting tegen te gaan. Sterker nog: veel vlaggenschepen hebben het sowieso, maar zoek een telefoonmerk dat er echt een punt van maakt om goede koeling toe te voegen voor de beste ervaring.

3. Een goede chipset Om al die zojuist genoemde processen allemaal in goede banen te leiden, heb je een chipset in je telefoon. Zo’n chipset kan allerlei taken doen, afhankelijk van waar ze voor geprogrammeerd zijn. Eén van die taken kan het verwerken van de beelden zijn. Doet een processor dit heel goed, dan kun je in hoge resolutie gamen. Iets wat extra belangrijk is voor een smartphone, omdat deze een relatief klein scherm hebben en je er dus baat bij hebt om goed beeld te hebben en elk kleine detail te zien. Bovendien is het door technische ontwikkelingen mogelijk om steeds mooiere games te maken, waardoor je sowieso al die pracht en praal natuurlijk wel in vol ornaat wil kunnen aanschouwen. Let daarbij ook op het kiezen van een scherm met een hoge resolutie.

4. Een hoge verversingssnelheid Waar die eerder genoemde triggers je helpen om snel op de situatie in je spel te reageren, is er nog iets dat daarbij een rol kan spelen: de verversingssnelheid van je toestel. Telefoons hebben allang niet meer allemaal een verversingssnelheid van 60 Hz, want er zijn zelfs telefoons met een refreshrate van 144 Hz, zoals de voor gamers ontwikkelde ROG-phone van ASUS. Hoe hoger de verversingssnelheid, hoe vaker je een ‘vers’ scherm voor je ziet. Dat betekent dat je sneller op de hoogte bent van bijvoorbeeld een vijand die ineens om de hoek komt. Het gaat om fracties van seconden, maar stiekem heeft die hoge verversingssnelheid een andere plus: het zorgt ervoor dat je game er veel soepeler uitziet (en dat bijvoorbeeld scrollen door een social mediatijdlijn ook veel smoother aanvoelt).

5. Een stevige batterij Eigenlijk geldt dit ook voor gewone smartphone-ervaringen, maar bij gaming vraag je zoveel meer van je telefoon dat je batterijduur er ook sneller van achteruit holt. Hierdoor is ofwel een grotere batterij van 5.000 mAh een plus, maar het kan ook helpen om een telefoon te kiezen waarvan de batterij kan snelladen. Dat geeft jou een mogelijkheid om na al die concentratie en intensief gegame even een drinkpauze in te lassen, terwijl je gametoestel ondertussen weer oplaadt voor nog meer uren speelplezier. Het beste is overigens om zowel een flinke batterij te hebben als de optie om te snelladen. Er bestaan ook telefoons met een 6.000 mAh-batterij, zodat je nog meer uren kunt gamen, zoals Samsung Galaxy F41. Om je wat extra inspiratie te bieden, vind je door dit artikel heen trailers van populaire en fantastische mobiele games om je uren in vast te bijten. Veel plezier!