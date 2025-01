5 actrices die Aloy kunnen spelen in de Horizon Zero Dawn-film

Sony maakt een game-film van Helldivers en van Horizon Zero Dawn. Vooral die laatste trekt onze aandacht en wel om twee redenen: het is een van oorsprong Nederlandse game en het heeft een vrouwelijke hoofdrolspeler in een wereld waarin er weinig zo uitgesproken vrouwen aan de leiding staan in games. Maar, welke vrouw moet die iconische rol van Aloy dan gaan vertolken? Wij hebben wel een ideetje.

1. Christina Hendricks

We zien Christina Hendricks graag en ze heeft de rode lokken die bij Aloy passen. Bovendien is ze niet zo’n jonkie, ze is rond de 50, en dat maakt haar een perfecte kandidaat om een Aloy te spelen die juist op wat latere leeftijd haar best doet om zich staande te houden tussen de mechs, misschien met flashbacks, want het zou wel om een oorsprongsverhaal gaan. In ieder geval zien we haar deze film wel doen, al moet er dan wel flink buiten de lijntjes worden gekleurd.