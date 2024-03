1943: Rise of Hydra toont de pracht van Unreal Engine 5.4

Gamers hoeven niet te klagen als het om toffe superheldengames gaat. Oké, Suicide Squad was niet zo best, maar The Marvel's Spider-Man 2 is daarentegen een kassucces. We denken dat 1943: Rise of Hydra in de categorie Spider-Man thuishoort, al baseren we dat niet op het zelf spelen van het spel, maar wel op de trailer en de wetenschap wie er achter dit spel zitten.

Thrilled to finally announce our amazing cast and composer for 'Marvel 1943: Rise of Hydra' - I'm humbled by their talent, and feel so fortunate that they're joining us on this adventure! #Marvel1943 https://t.co/LyeXcFGfU8

1943: Rise of Hydra

De schrijver van Uncharted, Amy Hennig, heeft dit project op zich genomen, samen met de studio Skydance New Media. Skydance is een filmstudio en het is dan ook niet verrassend dat de eerste trailer die over het spel werd onthuld een heel filmische vertelling is. We moesten in eerste instantie zelfs even twee keer kijken of het om een game ging of toch om een film of serie. Voor die verwarring is nog een reden: deze game wordt gebouwd op de nieuwe Unreal-engine 5.4. Het was dan ook ter ere van Epic’s State of Unreal op de Game Developers Conference d at deze trailer werd gelanceerd.

Deze Marvel-game is verhaalgedreven en biedt actie-avonturen-gameplay, wat toch een van de meest toegankelijke gameplay-opties is. 1943: Rise of Hydra laat je onder andere Captain America en Black Panther besturen. Marvel schrijft: “Terwijl het verhaal van de game zich ontvouwt, kruipen spelers in de huid van vier centrale personages: een jonge Steve Rogers, AKA Captain America; Azzuri, de grootvader van T'Challa en de Black Panther uit de Tweede Wereldoorlog; Gabriel Jones, een Amerikaanse soldaat en lid van de Howling Commandos; en Nanali, een Wakandaanse spion die in het bezette Parijs verblijft.”