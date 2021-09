​Zweterige handen of regen? Zo kun je je smartphone bedienen

Meestal kun je je duim of je wijsvinger wel even aan je broek afvegen als ze nat of zweterig zijn, maar als je super intens aan het appen of gamen bent en het is bloedheet, dan blijven je vingers maar nat worden. Dit kun je doen om met klamme handjes toch te genieten van je smartphone.



Razer vingerhoedjes

Je kunt ervoor kiezen om te gaan voor de nieuwe uitvinding van Razer. Het gamemerk komt namelijk met een soort vingerhoedjes. Het zijn een soort hoesjes voor je vingers waarmee je dan niet al het zweet over je smartphone laat gutsen. Het ziet er wel een beetje gek uit: alsof je ineens heel enthousiast een naaihobby hebt opgepakt. Of zelfs die andere vertaling van naaien, want je zou er ook een soort condoom voor je vingers in kunnen zien.

Aan de andere kant heb je daar wel meer grip mee op je telefoon en zeker als je een serieuze mobiele gamer bent dan is dat helemaal geen overbodige luxe. Een foute swipe kan net betekenen dat je verliest. De uitvinding van Razer is gemaakt van stof met zilvervezels, dus je kunt ze ook nog in de handwas gooien. Net als je sokken. Al zijn deze iets makkelijker bij elkaar te vinden.