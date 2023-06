​Zo kun je je smarthome-data iets beter veilig stellen

Amazon mag 30 miljoen dollar betalen omdat Ring en Alexa de privacy van hun eigenaren hebben geschaad. Het had de data van kinderen niet verwijderd en er was een probleem met de toegang die medewerkers hadden tot de beveiligingsvideo’s die met Ring-camera’s worden gemaakt. Pijnlijk, want je verwacht als klant niet dat er op die manier met je privacy wordt omgegaan. Tegelijkertijd zijn veel mensen zich niet voldoende bewust van de problemen die kunnen ontstaan met smarthomes. We geven je een paar tips om je slimme huis ook wat slimmer te maken qua privacy.

Zet tweefactorauthenticatie in Eigenlijk geldt dit voor elke plek waar je een wachtwoord invult: kijk of er tweefactorauthenticatie aanwezig is en zet die in. Op die manier kan een hacker geen toegang krijgen door alleen maar je wachtwoord te weten (door een lek, of door een scriptje), maar moet er ook via een toestel toegang worden gegeven (bijvoorbeeld via een sms naar je smartphone). Dat is voor een hacker aanzienlijk minder dichtbij, waardoor hij of zij geen toegang kan krijgen.

Gebruik een hub Al die aparte apparaten die direct via je wifi met je telefoon communiceren, dat is wat minder veilig voor je thuisnetwerk dan wanneer je een hub gebruikt. Vaak worden die hubs voorzien van wat extra veiligheidsopties, naast dat het ook een stuk minder rommelig is op je netwerk. Philips Hue heeft een eigen hub, om maar een voorbeeld te geven. Dat geeft toch iets minder direct toegang tot je wifi-netwerk dan al die aparte dingen die allemaal los worden aangesloten.

Verwijder je gegevens Natuurlijk moet je niet je Ring-account verwijderen als je die wil blijven gebruiken, maar je kunt wel zorgen dat bijvoorbeeld de historie van de spraakassistenten die je gebruikt regelmatig wordt verwijderd. Op die manier hebben mensen minder inzicht in wat je allemaal doet. Verwijder regelmatig je internetgeschiedenis, maar bijvoorbeeld ook je Google-geschiedenis.

Schakel de boel af en toe uit Heel handig dat de camera aanstaat als je er niet bent, maar misschien is het niet echt nodig om door je Ring te worden gefilmd terwijl je gewoon thuis op de bank zit. Het kan geen kwaad om dingen af en toe volledig uit te schakelen, zeker als je zelf thuis bent er dus niet echt een reden is om de beveiliging aan te hebben. Eventueel kun je het ‘s avonds als je naar bed gaat wel weer aanzetten, maar jezelf overdag de hele tijd laten filmen door je camera’s, dat is niet echt nodig.

Sla je data lokaal op Helaas is er vorig jaar een smarthome-merk op vrij akelige wijze natgegaan op dit onderwerp, maar het is echt wel mogelijk: zorgen dat je gegevens lokaal worden opgeslagen. Je hoeft niet per se alles online te kunnen doen, er kan ook een groot deel offline. Zoek als je in een smarthomemerk investeert dus naar een merk dat het mogelijk maakt om gegevens lokaal op te slaan.