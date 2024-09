Zelfs AirTag-achtige apparaten worden van extra functies voorzien

De knop is in principe bedoeld om mensen die dichtbij je staan te verwittigen dat je niet in orde bent en hulp nodig hebt, maar je kunt je locatie hiermee ook sturen naar hulpdiensten. Tile introduceert hiervoor na drie jaar nieuwe producten: Tile Pro, Tile Mate, Tile Slim en Tile Sticker. Deze apparaten kunnen onder andere beter tegen water en hebben de mogelijkheid iets luider geluid te maken als je ze zoekt. Of ze ook beter gevonden kunnen worden, bijvoorbeeld door de toevoeging van ultrawideband, is onbekend. Van sommige apparaten is de range wel een stuk verbeterd: sommigen kunnen vanaf 150 meter al gevonden worden (de Pro om precies te zijn).

SOS-knop

Tiles hebben altijd al een knop gehad: je kunt door twee keer te drukken je telefoon laten afgaan en met drie keer drukken dus de SOS Alert uitsturen. Er start dan eerst een aftelronde van 15 seconde, zodat je tijd hebt om het nog uit te schakelen, maar daarna stuurt het tekstberichten en pushmeldingen naar je noodcontacten en het Tile-noodcentrum (al zal dat laatste alleen in de VS gelden). Je moet voor dat laatste bovendien een abonnement hebben van 15 dollar per maand.

Het is niet zo dat er meteen een ambulance komt met gierende banden en dito sirenes, wanneer je op de knop hebt gedrukt. De noodmedewerkers van Tile bellen je eerst op en schakelen na een gesprek met iemand op jouw telefoon de nooddiensten in die nodig zijn. Mocht je telefoon niet worden opgenomen, dan worden automatisch de hulpdiensten ingeschakeld voor de zekerheid.