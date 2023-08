Werken blauw licht-brillen echt tegen hoofdpijn en oogproblemen?

We weten nog steeds niet helemaal zeker welke invloed het staren naar een scherm heeft op onze ogen. Oke, als je te lang staart, dan wordt het vaak al snel erg droog, maar hoe zit het bijvoorbeeld met blauw licht? Op veel smartphones heb je wel mogelijkheden om het blauwe licht uit te schakelen zodat je rustiger kunt gaan slapen, want de blauwe lichten zouden zorgen dat je niet slaperig wordt. Daarnaast zou het blauwe licht ook nog eens migraine in de hand werken. Klinkt als iets wat je hard moet tegengaan, toch? Investeren in een bril die blauw licht tegenwerkt, of heeft dat toch niet zoveel zin?

Blauw licht-bril

Een gemiddelde kantoormedewerker zou zo’n 7 tot 13 uur per dag met zijn ogen op een scherm geplakt zitten. Of het nu een computerscherm is of een smartphonescherm: we kijken de hele dag door naar mailboxen, social media, enzovoort. Het hele vierkante ogen dat je ouders vroeger zeiden als je te lang Telekids keek, daar zijn we allang voorbij. Maar, hoewel je niet ineens vierkante oogbollen of irissen krijgt, kun je je wel afvragen of dat staren naar schermen een probleem is.

Mensen van Cnet hebben onderzoek gedaan naar het gebruik van blue light blockiung glasses, oftewel, brillen die iets doen tegen blauw licht. Sowieso zouden we door al die schermen oogproblemen krijgen, dat staat buiten kijf: de Amerikaanse organisatie voor opticiens zegt dat je er onder andere vager van gaat zien, maar ook dat je nekpijn kunt krijgen en hoofdpijn. Daar komen dan dus ook nog die golven van blauw licht bij. Het zou je interne klok bovendien enorm in de war brengen. Overigens is het blauwe licht niet echt als zodanig herkenbaar: ook rood en ultraviolet zijn kleuren die bij dit type licht komen kijken. Het is licht dat uit de zon vandaan komt, maar ook uit een lamp en dus ook uit een scherm.