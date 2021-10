​Wat is een SSD en waar gebruik je het voor?

Een harde schijf kennen we. Dat zit standaard in je computer of laptop om gegevens voor een lange periode op te slaan. Het is ook echt een schijf die beweegt. Kortom, als die eenmaal niet meer beweegt of er een deuk inzit, dan is hij eigenlijk meteen waardeloos. Een SSD is een Solid State Drive. Zoals de naam al doet vermoeden staat deze iets steviger in zijn schoenen.



Sneller

Een SSD wordt vaak gebruikt in plaats van een harde schijf of als aanvulling. Het verschil is dat een SSD data digitaal bewaard met flashgeheugen. Dat betekent dat er niet allerlei bewegende delen zijn. Bovendien zijn ze razendsnel. Een SSD kan zorgen dat je laptop wat beter lijkt te gaan functioneren. Zo kan hij snel data verwerken, waardoor je game bijvoorbeeld sneller geladen is. Ook als je iets anders wil opvragen dat je op de SSD hebt staan, dan komt dit snel tevoorschijn.