Morgen kan het: het geheugen van je PlayStation 5 uitbreiden

Het is nog steeds niet bepaald makkelijk om een PlayStation 5 te bemachtigen, maar elke week komen er weer gamers bij die het apparaat eindelijk in huis hebben. Nu is de PlayStation 5 al van aardig wat geheugen voorzien (825 GB), maar games hebben daarvan steeds meer nodig. Vanaf morgen kun je dat eindelijk uitbreiden.



Waarom je dat zou doen? Omdat je dan nog meer ruimte hebt op je systeem. 825 GB mag heel wat zijn: het zit ook rap weer vol. Het besturingssysteem alleen al neemt al 158 GB in beslag… Een ssd is dus zeker geen overbodige luxe. Bedenk ook dat mensen steeds vaker veel screenshots maken in de game, of zelfs hele video’s opnemen voor hun vrienden, hun YouTube-kanaal of simpelweg hun ego (je moet die winnende momenten toch even mooi vastleggen voor ‘het nageslacht’, toch?).