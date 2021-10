​Waarom zou je kiezen voor antimicrobiële techgadgets?

Algen, schimmels, bacteriën… De wereld bestaat uit microben: organismen die we met het blote oog niet kunnen zien. Acer onthulde deze week nieuwe gadgets die antimicrobieel zijn, maar wat betekent dat en waarom zou je daarvoor kiezen?



Antimicrobiële gadgets

Laten we voorop stellen dat het geen kwaad kan om te kiezen voor een gadget die antimicrobieel is, maar of je het nu echt deel moet laten uitmaken van je keuze voor een bepaalde laptop of tablet, dat is een tweede. Je zou denken dat antimicrobiële gadgets een heel nieuwe trend zijn, voortgekomen uit het coronavirus. Dat is niet waar: er zijn al veel jaren laptops en tablets op de markt die antimicrobieel zijn.

Toch zijn ze wel populairder geworden door de pandemie waarmee we te stellen kregen. Acer gaat dan ook zeker door met het ontwikkelen van antimicrobiële gadgets. Maar wat is nu precies het verschil tussen zo’n antimicrobieel apparaat en een gewone variant? Hygiëne. Veel mensen gebruiken hun gadgets voortdurend, ook als ze net aan hun neus hebben gekrabbeld, iemand een hand hebben gegeven of een hand chips in hun mond hebben geduwd. Onze gadgets worden vies en die viezigheid suddert lekker door op het apparaat, zolang we deze niet schoonmaken.