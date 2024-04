Waarom je niet altijd voor een iPad hoeft te kiezen

Hoewel iPads vaak wel als winnaar uit de bus komen in vergelijkingen met andere tablets, zijn er zeker voordelen te behalen uit andere exemplaren. Zo hebben Android-tablets vaak betere specificaties dan iPads. We noemen een paar voordelen:

iPads zijn inmiddels zo’n standaard geworden in de tabletwereld, dat we het vaker een iPad noemen dan een tablet. Ook als het helemaal geen tablet van Apple is. Ze bestaan: non-Apple-tablets, en die zijn lang niet altijd een minder goede keuze.

Zeker voordat Apple met zijn A13/A14 Bionic-chips kwam, waren Android-tablets vaak veel krachtiger qua processor, Dat maakte ze ideaal om op te multitasken en wat meer te vragen van je tablet. De processor levert de rekenkracht en zorgt dat alle processen in goede banen lopen. Heb je dus een krachtige processor, dan kun je rekenen op een tablet die er minder moeite mee heeft als je tien schermpjes tegelijk hebt openstaan. Nog steeds zitten er krachtige processoren in Android-tablets, zeker als je kijkt naar het hogere segment.

iPads zien er al jaren hetzelfde uit en bieden dan ook al jaren ongeveer dezelfde mogelijkheden. Hoewel dit zeker sterke functies zijn, wil je soms net even wat anders. Denk bijvoorbeeld aan ouders die zoeken naar een tablet voor hun kinderen: dan heb je een stevig en een eenvoudig exemplaar nodig en dat is iPad nu eenmaal niet. In Android-tablets is de keuze veel groter en dat maakt het om die reden -zeker voor gezinnen- vaak een betere keuze.

Andere camera’s

Hoewel een tablet niet per definitie een apparaat is dat je als fototoestel zou gebruiken, worden ze tegenwoordig steeds vaker ingezet om bijvoorbeeld mee te videobellen. Apple's iPad Pro heeft geweldige camera's, maar we zien ook in Android-tablets goede camera's voor een tablet, bijvoorbeeld in de Samsung S9 Ultra. Het is een tie, maar lange tijd waren de camera's in Android-tablets beter dan die van iPad.

Goed uitbreidbaar

Apple is onder andere succesvol omdat het altijd compacte, dichte oplossingen biedt. Hiermee kan het zijn systemen veiliger houden. Dat betekent echter ook dat het minder makkelijk is om iPads aan te passen. Een Android-tablet is vaak in staat om gebruik te maken van geheugenkaartjes, waardoor je meer foto’s, video’s, bestanden en bijvoorbeeld muziek kunt opslaan, naast meer mogelijkheden om apps te gebruiken buiten de appwinkel om.