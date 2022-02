​Tablets maken een comeback, steeds meer Android-varianten

Ze leken even op hun retour te zijn, maar tablets groeien weer flink in populariteit. Geen wonder dus dat de ene na de andere tablet de revue passeert deze week tijdens het Mobile World Congress. Fabrikanten die Android gebruiken, durven het toch weer aan. Dit is hoe dat komt en waarom tablets eigenlijk toch wel erg handig zijn.

Die eerste gooien naar tabletsucces, die vielen dus wat tegen. Uiteindelijk zou 2010 dat allemaal gaan veranderen. Toen hield Steve Jobs, toen al erg ziek, een iPad in zijn handen. Een tablet die draaide op Apple’s eigen besturingssysteem iOS en die waarvan de naam, iPad, uiteindelijk het synoniem zou worden van tablet, zoals Chocomel dat is van chocolademelk en Fristi van yoghurtdrink. Maar natuurlijk was niet alleen Apple met tablets bezig. Ook merken die normaliter met Android werkten, zoals Samsung en Motorola, ontwikkelden tablets.

De eerste tablet ooit verscheen in 1994, gemaakt door Fujitsu. Het apparaat heet Stylistic 500 en draaide op Windows 95. Uiteindelijk kwam Microsoft zo’n 8 jaar later ook met een eigen Windows-tablet, maar helaas draaide die op Windows XP, een besturingssysteem dat echt is gemaakt om met een toetsenbord en muis te gebruiken in plaats van met een aanraakscherm. En nog steeds worstelt Microsoft hiermee: vorige week kwam er nog een update voor Windows 11 uit om het beter bruikbaar te maken op aanraakschermen.

Concurreren met iPad

Hoewel het moeilijk was om te concurreren met de iconische iPad, maakt Samsung al die jaren al succesvolle tablets. Het begon allemaal met de 7 inch Samsung Galaxy Tab, en inmiddels zijn we beland bij de Samsung Galaxy Tab S8 die 11 inch is. Die grootte is belangrijk, want het is ongeveer waarom mensen tablets kopen naast hun smartphones. Smartphoneschermen zijn door de jaren heen steeds groter geworden. Sinds we aanraakschermen hebben is dat al een trend en op een gegeven moment werden de schermen zo groot, dat mensen minder tablets leken te kopen. Wat daarbij ook nog kwam, was een heel nieuw tijdperk op de laptop: Chromebooks werden populair. Goedkopere laptops die zich al snel in de kijker wisten te spelen.

We hebben als maatschappij de tablet even uit het oog verloren, maar het tij lijkt te keren. In 2020 werden er 18 procent meer tablets verkocht dan in 2019 en in 2021 was het weer meer. In 2021 werden 168,9 miljoen tablets verscheept en in 2020 waren dat er 164,1 miljoen. Logisch dus dat tabletmakers, ook zij die geen iPads maken, dollartekens in de ogen kregen. Maar, waar komt die plotselinge comeback van de tablet vandaan?