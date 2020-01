VS start onderzoek naar Fitbit en Garmin na klacht van Philips

De International Trade Commission van de Verenigde Staten (ITC) start een onderzoek naar wearable-fabrikanten Fitbit, Garmin, leverancier Ingram Micro en twee Chinese fabrikanten; Inventec en Maintek. Het ITC zal onderzoek doen naar patentinbreuk beschuldigingen vanuit Philips. Volgens Philips maken de producten van Fitbit en Garmin inbreuk op technologieën van het bedrijf zoals activity tracking, alarm reporting en motion sensing. Philips beweert dat het al drie jaar met de bedrijven onderhandelde voordat de gesprekken vastliepen en het elektronicaconcern geen andere keuze had.

De oorspronkelijke klacht is afgelopen december ingediend en kan leiden tot een algeheel verbod op alle toestellen die in strijd worden bevonden met de patenten van Philips.

'Ongegrond'

Bedrijven die verwikkeld zijn in patent geschillen maken naast, of in plaats van, rechtszaken vaak gebruik van de mogelijkheid om klachten in te dienen bij de International Trade Commission. Vaak met als doel om zo een snellere uitspraak te krijgen of druk uit te oefenen op de tegenpartij om tot een schikking te komen. Het alternatief is namelijk een civiele rechtszaak, hetgeen soms jaren kan duren.

Volgens Fitbit gaat de zaak nergens over. Het bedrijf is van mening dat de claims ongegrond zijn en "Het gevolg zijn van het feit dat Philips gefaald heeft om succes te vinden in de wearables markt."

Philips kwam later met producten op markt van wearables dan de concurrenten. Het eerste fitnesshorloge van het bedrijf, de Health Watch, kwam in 2016, en dus pas nadat andere partijen zoals Fitbit en Garmin hier succesvol waren.

Waarde van de markt

De markt van wearables groeit snel in populariteit onder consumenten die hun lichamelijke inspanning en algehele gezondheid bij willen houden. Volgens een voorspelling van research firma Gartner zal de wearables markt dit jaar maar liefst 52 miljard dollar waard zijn; een stijging van 27 procent ten opzichte van 2019.

Hoewel de International Trade Commission een onderzoek start, heeft het naar eigen zeggen nog geen beslissing genomen over de grond van de zaak en zal het dit zo spoedig mogelijk doen.