‘Verborgen’ functie van Apple maakt video’s en telefoon gesprekken beter

Noise cancellation is een prachtige functie. Vooral wanneer je in rumoerige omgevingen aan het bellen bent. Of een video moet opnemen waarin gesproken wordt, buiten, waar ook veel bijgeluiden zijn. Apple heeft een ietwat ‘verborgen’ functie om de standaard noise cancellation nog beter te maken: Voice Isolation, of Stemisolatie. Die werkt op alle Macs, iPhones en iPads die Spatial Audio ondersteunen en minimaal op iOS 15 of MacOS Monterey draaien.

Stemisolatie zit verborgen in het microfoon menu

Om deze functie te selecteren moet je via het bedieningspaneel bij de microfoon instellingen de optie ‘Stemisolatie’ selecteren. Standaard staan de microfoons ingesteld op de ‘Standaard’ modus. Echter, de functie kan alleen gevonden worden wanneer de microfoon actief gebruikt wordt. Bijvoorbeeld als je aan het bellen bent via FaceTime of wanneer je een video opneemt. Er is nog een derde optie in dat menu ‘Wide Spectrum’. Die doet feitelijk het tegenovergestelde en zorgt ervoor dat juist meer achtergrondgeluid te horen zal zijn.

Wanneer je Stemisolatie aan zet, dan zal het toestel alle achtergrondgeluiden rigoureus wegfilteren. Sta je te bellen of filmen langs een drukke weg, dan zal de persoon aan de andere kant van de lijn nauwelijks tot geen achtergrondgeluiden meer horen en worden ze, bij het filmen, ook niet meer opgenomen in de audio-track van de video. Binnen zorgt de functie ervoor dat, in ‘holle’ ruimtes, de echo ‘weggepoetst’ wordt.