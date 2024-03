Trage computer? ​Vijf voordelen aan een ssd

Een solid state drive, oftewel ssd, is steeds populairder. Dat komt omdat deze gadget in tegenstelling tot andere schijven geen bewegende delen heeft. Hierdoor zijn de gegevens die je erop vastlegt beter beschermd. Zo verlies je ze minder snel. Er zijn daarnaast natuurlijk meer redenen om voor een ssd te kiezen. Je bent minder snel je data kwijt Als je niet van een cloud gebruik wil maken of simpelweg voor de zekerheid een backup wilt hebben, dan is het vaak lang zoeken naar een goede oplossing. Een harde schijf heeft de kans dat hij op de grond valt en stuk is en een USB-stick is vaak te klein en komt niet met veel extra voordelen zoals een ssd. Omdat een ssd veel steviger in zijn schoenen staat als het schokken en vallen betreft, blijven je documenten en bestanden wel veilig bewaard op dit apparaat, zeker vergeleken bij een harde schijf met al zijn bewegende deeltjes. Plus, ook als je cloud-account om wat voor reden dan ook gehackt wordt, dan heb je tenminste nog je gegevens lokaal en offline op je ssd staan (zorg wel dat je regelmatig backupt).

Mijn laptop doet vet raar de laatste tijd, het wordt tijd dat ik een backup ga maken en dan over een maandje de SSD bestellen. — Tjecho (@TychoHeusen) January 19, 2014

Alles is sneller Een ssd werkt niet als een usb-stick: je bouwt hem echt in je computer als vervanging van een harde schijf. Het is dus niet alleen een apparaat dat je gebruikt om bestanden op te slaan: je kunt er bijvoorbeeld ook programma’s en apps opzetten. Die apps worden vervolgens veel sneller geladen, want ssd’s zijn altijd aan en hoeven dus niet eerst geactiveerd te worden. Zo lijkt je systeem ineens een stuk sneller. Je kunt meer tegelijk doen Veel laptops beginnen hard te blazen of krijgen vastlopers wanneer je te veel schermen in de browser open hebt staan, met daarnaast nog veel verschillende apps. Een ssd werkt veel efficiënter, waardoor het met gemak meerdere programma’s tegelijk aankan. Je virusscanner is sneller, backups zijn sneller gemaakt en je kunt er uiteindelijk veel beter door multitasken. Het is dus niet alleen zo dat het sneller laadt, het zorgt er ook voor dat jij sneller kunt werken.

Nieuwe harddisk of SSD kopen. Backup maken van je bestanden. Dan windows vers op SSD zetten of nieuwe harddisk.

Misschien doet ie het weer goed dan. — Bert (@durrepie) June 19, 2023

Een betere temperatuur Waar beweging is, is energie en waar energie is, is warmte. Techgadgets zijn daar niet dol op. Ze slijten er zelfs eerder door. Een ssd heeft als voordeel dat het geen bewegende delen bevat, waardoor ze gemiddeld koeler blijven dan bijvoorbeeld een harde schijf. Dat heeft bovendien als bijkomend voordeel dat je laptop niet klinkt als een vliegtuig dat opstijgt, omdat de ventilator niet constant op windkracht 8 hoeft te blazen. Je pc wordt er dus aanzienlijk stiller door. Hij verbruikt minder energie Een ssd heeft veel minder energie nodig om toch hetzelfde te doen als een mechanische harde schijf. Dat is een fiks verschil, want de gemiddelde harde schijf verbruikt zo’n twee keer zoveel energie als een ssd. Zeker als je je pc of laptop (of PlayStation) veel aan hebt, dan zul je dat merken. Minder energie verbruiken is niet alleen positief voor de portemonnee, maar ook voor het milieu.