​Tijdmachine: Tamagotchi was op sommige scholen verboden

Het was schattig en irritant tegelijk. Het was speelgoed, maar ook een verplichting. Het was zelfs op sommige basisscholen verboden. Op andere basisscholen moest je hem tijdens de les in je laatje doen, maar soms hoorde je hem dan om aandacht piepen. Hartverscheurend. We hebben het over de Tamagotchi: een Japans mini-computerhuisdier dat in de jaren ‘90 de wereld overnam. Tijd om in de tijdmachine te stappen en te kijken hoe dat ook alweer zat met die sleutelhangers.

Tamagotchi

Eerst nog een snelle recap van wat Tamagotchi ook alweer was: het was een soort eivormige sleutelhanger met drie knoppen en een rekenmachine-achtig schermpje. Daarop was een ei te zien en daaruit kwam op een bepaald moment dan een beestje, je Tamagotchi. Die ging vervolgens zeuren om allerlei dingen: hij wilde eten, of spelen, of hij had gepoept en dan moest je dat opruimen. Het klinkt nu alsof het niet leuk was, maar gek genoeg was het toch heel fijn om voor zo’n computerdier te zorgen. Wilde hij iets, dan piepte hij. Hij kon ook ziek worden, dan kon je hem een medicijn geven en dan was hij weer beter. Dat is in het kort wat Tamagotchi was.

Tamagotchi werd begin jaren ‘90 bedacht door Akihiro van QiZ en Aki Maita van Bandai. Samen kwamen ze met een eierhorloge, want dat is waar Tamagotchi voor staat. Sushiliefhebbers weten dit, want tamago is een veelgebruikt ingrediënt bij sushi (ei dus). Het apparaat werd op 23 november 1996 uitgebracht in Japan en daarna verscheen het in 1997 in de VS en Europa. Het werd al snel een gigantische rage, ondanks dat ze ook best irritant waren. Zorgde je er niet goed voor, dan stierf je Tamagotchi. Hij kon echter ook van ouderdom doodgaan. Overigens hebben we het niet over jaren: de gemiddelde Tamagotchi schijnt 12 dagen oud te worden, al zijn er ook Tamagotchi die wel 89 dagen oud werden, al was dat qua batterijen wel een uitdaging. Meestal was een Tamagotchi van 25 dagen echt oud.