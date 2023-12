Tijdmachine: Betamax verloor de strijd, maar won harten

Bij sommige mensen roept het woord Betamax vooral vraagtekens op, maar mensen die het kennen weten vaak wel: dat was een soort videobandsysteem dat het uiteindelijk heeft afgelegd tegen VHS. Sommigen hadden thuis wel een Betamaxspeler staan, want in de jaren ‘80 werden deze apparaten wel echt gemaakt en gebruikt. Of je het kent of niet: deze week stappen we in de tijdmachine en reizen we terug naar de tijd van de Betamax: de jaren 80 dus.

Betamax

Hoewel, helemaal de jaren ‘80 alleen was het niet. Betamax werd in 1975 uitgevonden door Sony. Echter was het vooral de jaren ‘80 dat de Video 2000 en VHS-oorlog uitbrak waarbij het VHS-systeem het won. De reden was dat er nu eenmaal meer beschikbaarheid in was en dat de ‘videorecorder’ zoals we die kennen breder beschikbaar was. Best lullig, want eigenlijk was Betamax beter.

Je kunt het een beetje vergelijken met dvd en Bluray: hoewel Bluray eigenlijk beter is, zien we nog steeds dat veel films gewoon op dvd verschijnen. Betamax bood een hogere resolutie (260 beeldlijntjes in plaats van 240, al kwam daar later zelfs 290 en 500 lijns bij) en het beeld was ook stabieler. De geluidskwaliteit was ook aanzienlijk beter en Betamax-videorecorders gingen doorgaans minder snel stuk. Zeker toen Sony in 1983 de Beta Hi-Fi introduceerde, wat hifi-audio bood op een band.