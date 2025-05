Surface Pro (12-inch) en Surface Laptop (13,8-inch): nieuwe Copilot+ PC’s van Microsoft

Surface Pro: sneller, lichter en met OLED-optie

De nieuwe Surface Pro oogt vertrouwd, maar is onder de motorkap drastisch vernieuwd. Er is gekozen voor een volledig nieuwe architectuur gebaseerd op Qualcomm’s Snapdragon X Elite en X Plus-processoren, die niet alleen krachtige prestaties leveren, maar ook energiezuinig zijn. Volgens Microsoft is deze Surface Pro tot 90% sneller dan zijn voorganger.

De tablet-laptop hybride is beschikbaar met een OLED-display – een primeur binnen de Surface Pro-reeks – wat zorgt voor diepere zwarttinten en levendige kleuren. Daarnaast biedt hij optioneel 5G-connectiviteit, ideaal voor wie veel onderweg is. Ook opvallend: het nieuwe Flex Keyboard kan nu ook los van het scherm worden gebruikt en is uitgerust met een groter touchpad en betere stabiliteit.