Straks mét mondneusmasker je iPhone en iPad unlocken?

Zonder nu een discussie te willen starten over de (on)zin van mondneusmaskers is het wel duidelijk dat we daar voorlopig nog niet van af zijn. Dat hebben de ontwikkelaars van Apple zich inmiddels ook gerealiseerd. In de nieuwste, nu nog een developer bèta, versie van iOS, 15.4, is namelijk een instelling opgenomen die het mogelijk maakt je Apple device via FaceID te unlocken zonder dat je daarvoor je mondneusmasker hoeft af te zetten.

Niet heel erg veilig

Bij de optie, die je zelf aan en uit kunt zetten, wordt wel gewaarschuwd dat het unlocken mét een mondneusmasker mogelijk niet zo veilig is dan wanneer je geen kapje hebt die je mond en neus bedekken. FaceID kan, als je een mondneusmasker draagt, je identiteit immers alleen maar controleren aan de hand van de unieke kenmerken van en rondom je ogen. Om FaceID te configureren voor gebruik moet je overigens het mondkapje wel afzetten.