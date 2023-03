Samsung Galaxy Watch 4 versus Galaxy Watch 5: upgrade waard?

Samsung was groots op MWC aanwezig, maar niet waar het om watches ging. Logisch: de Galaxy S23 is het helemaal en daar wil het bedrijf dan ook de focus op leggen. Maar er zijn natuurlijk hier en daar wel Galaxy Watch 5-horloges te vinden. Heb je al een Galaxy Watch 4 en vraag je je af of het de upgrade waard is? We zetten ze lijnrecht tegenover elkaar.

Die eerdergenoemde prijs geldt als we kijken naar de adviesprijs. Inmiddels zijn beide slimme horloges alweer een tijd op de markt en zien we dat de 4 inmiddels voor 119 euro verkrijgbaar is en de Galaxy Watch 5 voor 217 euro. Nog steeds ongeveer 100 euro verschil, dus dat is al een eerste factor om rekening mee te houden. En: wat krijg je nou precies voor die 100 euro meer? Let op: we gaan hier voor beide horloges uit van de normale, gewone variant van 44 mm: geen Pro dus. Dit is wat Galaxy Watch 5 heeft en Galaxy Watch 4 niet.

Scherm

Het scherm van Galaxy Watch 5 is gemaakt van saffierglas. Het is met 1,36 inch wel kleiner dan de 1,4 inch van de Samsung Galaxy Watch 4, maar dat is verwaarloosbaar. Saffierglas is een grote plus, omdat het enorm sterk is. Sla je je pols een keertje lomp tegen de deurpost, of steek je je hand in je zak en duwt er een sleutel tegen het glas aan, dan is de kans groter dat hij het overleeft dan wanneer je echt alleen op het AMOLED-scherm kunt terugvallen met gewoon glas van nummertje 4.

Batterij

De batterij van het horloge is groter. Je krijgt in de Watch 5 een batterij van 410 mAh, terwijl dat op de 4 een accu is van 361 mAh. Bovendien kan de Watch 5 ook sneller opladen: hij zit al in een half uur tot de helft vol, waar de 4 toch iets langer nodig heeft. Juist onder slimme horloges is die batterijduur essentieel. Een Apple Watch moet je elke avond opladen (als je voor de gewone gaat). Samsung Galaxy Watch 5 kan twee dagen doen op één keer laden.