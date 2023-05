Ruim je tech toch eens op! 5 manieren om je gadgets te ordenen

Je kunt wel een Eastpak kopen en alles in het grote vak gooien, maar heb je dan even snel iets nodig, dan moet je eerst die bol aan kabels uit je tas halen. Heb je bovendien bijvoorbeeld ook nog kleding mee, dan moet je dat weer eerst uit je tas vissen. Een tas met veel vakken zorgt dat je gadgets goed opgeruimd blijven en niet alles op tafel hoeft. Een Nike Utility Training Backpack is een voorbeeld van een tas met net even wat meer vakken, zodat je je tech kwijt kan. Kijk ook naar tassen van bijvoorbeeld telefoonleveranciers: OnePlus heeft bijvoorbeeld tassen met veel vakjes voor je tech. Liever wat stoerder, outdoorsy en meer trendy? Dan kun je gaan voor tassen van The North Face, die ook vaak van veel vakjes zijn voorzien. Er zijn ook een soort toilettassen om je gadgets in te doen, die je vervolgens weer in een grotere tas zonder veel vakken kunt stoppen, mocht je al wel een fijne tas hebben, maar niet zoveel verschillende, losse vakken.

Het meest duurzame is natuurlijk om een doekje te gebruiken dat je daarna weer wast, maar we weten dat dat onderweg wat minder makkelijk is. Investeer in een pakje screencleaners en/of hygiënische doekjes, om te zorgen dat je je gadgets goed kunt schoonmaken. Het scherm wordt nu eenmaal in de loop van de tijd (of gewoon de dag) vies en dat ziet er niet erg professioneel uit. Zorg dat je sowieso regelmatig even een lapje over je smartphone haalt, want dat is een flinke groeibron van viezigheid dat je via je handen zo aan je gezicht smeert: niet fijn. Ook handig voor mensen die wel eens een chocoladereep in hun tas vergeten: als je kabels onder de chocolade of andere vlekken zitten, poets je die er ook af voor een iets aantrekkelijker uitzicht voor je collega’s. En nog belangrijker: jouzelf.

5. Investeer in een klein ladekastje

Een mini-ladekastje, dat ook wel bureauorganiser wordt genoemd, is erg handig voor al die handige dagelijkse dingen die je soms nodig hebt. Denk aan batterijen bijvoorbeeld. Veel mensen hebben op allerlei plekken in huis batterijen liggen, of kopen ze steeds opnieuw omdat ze ze niet kunnen vinden, zonde. Leg er ook meteen een cartridge in voor als je printer honger heeft, wat printerpapier, een powerbank en je hebt een mooie plek waarin je alles wat je nodig hebt kunt vinden. Je zou zelfs nog kunnen bedenken om er aan de achterkant een gaatje in te maken en een USB-C-kabel door te trekken, zodat je sommige gadgets in het kastje kunt opladen en er geen extra draad op je bureau ligt. Oordopjes bijvoorbeeld.

Uiteindelijk is de sleutel tot opruimsucces bij gadgets vooral om even de tijd te nemen. Als je naar je trein moet rennen, dan gooi je natuurlijk alles in één keer in dat grote vak van je tas, waarbij je thuis maar moet kijken of je alles wel hebt en in hoeverre het in elkaar gedraaid zit. Had je even 1 minuut eerder gestopt met werken, dan had je al je spullen op een zorgvuldige manier weggestopt waardoor je makkelijker je OV-chipkaart vindt die misschien ook ergens in het grote vak van je tas zwerft, of weet je sneller waar je powerbank is als je telefoon er mid-call over denkt om ermee te stoppen omdat hij geen stroom meer heeft. Het is een beetje truttig, maar je zal merken dat je hoofd er ook wat opgeruimder door is: je weet immers precies wat zich waar bevindt en hebt zonder al die kabels overal aanzienlijk meer overzicht.