​Philips komt met deurslot dat je toelaat op basis van je hand

My Philips hue light bulb needs a "security update". Whats the worst that could happen? Someone going to hack it and change it to green?

Philips vindt het wiel niet opnieuw uit: het werkt hiervoor samen met Idlespace en dat is verstandig, hoewel smarthome-apparatuur steeds toegankelijker wordt, zijn slimme sloten vooral een vreemde eend in de bijt. Ze moeten immers heel makkelijk in gebruik zijn willen mensen ze als beter dan een gewoon deurslot bestempelen. Daarnaast moeten ze ook nog eens heel veilig zijn en daarvoor heerst wel eens angst: kan een hacker zich niet in een handomdraai toegang verschaffen tot het huis?

Philips' new smart lock reads your palm like a fortune teller, unlocking your door with a wave of your hand. no key, no code, just your fleshy handprint. https://t.co/shwKiC8Lzw

Slim slot van Philips Hue

Goed dus dat Philips een partner heeft gevonden om deze technologie voor zijn Hue-serie te ontwikkelen. En er dus ook nog iets aan toevoegt dat we nog niet eerder bij een slim deurslot hebben gezien. We hebben ze met motortjes die het slot voor je ontgrendelen gezien, we hebben ze met een soort NFC-sleutels gezien, maar nog niet met handherkenning. Hierbij wordt je handpalm gescand en daar is blijkbaar zoveel unieke informatie uit te halen, dat hij mensen op basis van die handpalm alleen naar binnen kan laten. Of, uiteraard, juist in de kou buiten laat staan.

Het voordeel van deze technologie is dat je niet op zoek hoeft naar een sleutel, je niet je sjaal uit je gezicht hoeft te halen: het enige wat je moet doen is je handschoenen uit, want dan is je handpalm vrij. Sowieso is de handpalm doorgaans vaak vrij en dat maakt het een handige manier om je deur te ontgrendelen. Wel is het een dure grap: dit slimme slot kost waarschijnlijk ongeveer 400 euro. Wel heb je naast die handpalm als voordeel dat je het geheel via Home Access kunt aansturen, de smarthome-app van Philips Hue. Misschien komt het slimme slot wel nooit officieel uit in Europa. Het is nu alleen voor de VS en Canada aangekondigd.