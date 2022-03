Oortjes voor muziek en… je koorts te meten

Bij Honor dachten ze, nu kunnen we de zoveelste ‘oortjes’, of ‘buds’, op de markt zetten, die vervolgens ondersneeuwen in die van Apple, Samsung, Sony, JBL en tientallen andere smartphone en HiFi-merken. Maar, we kunnen er ook iets ‘unieks’ van maken. Hoe dan? Nou, we geven ze de functie van een koortsthermometer. En zo gebeurde het. De nieuwe Honor Earbuds 3 Pro, die rondom het MWC gepresenteerd zijn, pompen niet alleen muziek in je oren, ze meten tegelijkertijd of je geen koorts hebt.

Koorts meten in ‘populariteit’ toegenomen

Sinds de coronapandemie is bekend dat koorts een van de signalen is dat iemand mogelijk besmet is met het coronavirus. Nu, ruim twee jaar na het begin van de pandemie, wordt op heel veel locaties, met name in China en de rest van Azië, nog altijd standaard de temperatuur van personen gemeten als ze een gebouw of event willen betreden. Daarvoor wordt vaak gebruik gemaakt van infrarood koortsthermometers. Bij ons in de westerse wereld zijn de meeste (geautomatiseerde) koortscontroles alweer verleden tijd. Het zal mij dan ook benieuwen of het succes (of niet) van de Honor Earbuds 3 Pro hier veel zal profiteren (of niet) van de ‘koorts feature’.