Nieuwe Ring Alarm sensor detecteert rinkelend glas

Steeds meer huishoudens kiezen voor een alarm. Dat is een van de gevolgen die de smart home opmars met zich meebrengt. Vaak begint het bij de aanschaf van een slimme deurbel, om op elk moment en overal te kunnen zien wie er aanbelt. De Ring is een van de populairdere slimme deurbellen. Het is dan ook niet gek dat die fabrikant ook een slimme alarminstallatie heeft, Ring Alarm. Daar is nu een nieuwe sensor voor gepresenteerd. Eentje die het geluid van rinkelend, of beter gezegd brekend glas herkent.

Alarmsensor voor brekend glas

Alarmsensoren die detecteren, en een alarmmelding geven, wanneer een ruit ingetikt wordt, zijn natuurlijk niet nieuw. Echter, bij de traditionele alarmsystemen moet daarvoor elke ruit voorzien worden van een sensor. Met de Ring ‘brekend glas sensor’ hoeft dat niet. Die plaats je in de buurt van de ruit(en), bijvoorbeeld op de muur. Wanneer je hem een beetje strategisch plaatst, dan kan één sensor meerdere ruiten ‘in de gaten’ houden. Net zoals bij alle andere Ring Alarm sensoren kun je via de app zelf instellen welke meldingen het alarmsysteem moet geven wanneer het geluid van een ingeslagen ruit gedetecteerd wordt.

De sensor, zo stelt Ring, kan het geluid van brekend glas tot op ruim 7,5 meter herkennen. Daarbij maakt de sensor ook onderscheid tussen het geluid van brekend glas van een ruit die ingeslagen wordt en andere ‘rinkelende’ geluiden die daar op lijken. Daarvoor maakt de sensor gebruik van AI-technologie. Volgens Ring betekent dit dat het geluid van een bord of sleutels die op de grond vallen, niet tot valse alarmmelding zullen leiden. Met andere woorden, je kunt gewoon naar Nick Lowe’s seventies hit ‘I Love The Sound Of Breaking Glass’ luisteren zonder dat de Ring app, of alarmsirene, in paniek raakt.