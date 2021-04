Nieuwe 'groene' scooter van NIU.

Voertuigen moeten minder CO2 gaan uitstoten. In 2030 moet dat met zeker vijftig procent omlaag. Volgens NIU ligt de oplossing in elektrisch vervoer. NIU is een leverancier van slimme stedelijke mobiliteitsoplossingen. Zij zien het als hun missie om een grote bijdrage te leveren aan de transitie naar emissievrij rijden. Grote woorden, grote plannen dus.

'Urban mobility pionier'



NIU noemt zichzelf een urban mobility pionier. Ze komen nu met de MQi GT. Een nieuwe scooter met een robuuster en stijlvol frame, een hoge snelheid en een indrukwekkend bereik.

“We geloven in een toekomst met ‘groene’ mobiliteit, zonder emissies, om steden beter bereikbaar, gezonder en leefbaarder te maken. Als een van de grotere aanbieders van e-mobility hebben we de mogelijkheid hier sterk aan bij te dragen. Door het voor iedereen gemakkelijk, toegankelijk en aantrekkelijk te maken, wordt de overstap naar klimaatneutraal rijden makkelijker. Zonder dat mensen in moeten leveren op het gemak van snel en stijlvol transport van deur tot deur", zegt Sieghart Michielsen, Head of Europe bij NIU.



Klimaatneutraal op je bestemming



De e-scooters van NIU hebben wereldwijd al meer dan twee miljard kilogram aan CO2-uitstoot bespaard, wat gelijk staat aan het planten van 100 miljoen bomen. Met drie verschillende rijmodi kies je bij de MQi GT zelf de manier van rijden die bij jou past. Wil je van de omgeving en het lentezonnetje genieten terwijl je langere afstanden rijdt? Met de ECO-modus vergroot je het bereik van de scooter aanzienlijk en rij je super efficiënt. Ben je aan het cruisen door de zonovergoten stad? De DYNAMIC-modus is perfect voor dagelijks gebruik. Ben je een echte snelheidsduivel? In de SPORT-modus beschik je over directe acceleratie en ga je voor maximale snelheid en prestatie!

Batterij en veiligheid

De krachtige 4e generatie NIU Energy lithiumbatterij en BOSCH-motor geven het model een onmiskenbare power. Net als de andere modellen van NIU, is de MQi GT verbonden aan de applicatie van NIU. Via de NIU-app kun je eenvoudig een snelle status-controle uitvoeren, de routes bijhouden die je maakt of de scooter live lokaliseren op de kaart. Voor je veiligheid is de scooter voorzien van anti-diefstal-technologie, tevens te vinden in de app. De MQi GT is daarnaast uitgerust met een krachtig dubbel batterijsysteem en beide batterijen kunnen worden losgekoppeld en opgeladen waar je maar wilt.