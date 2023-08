​Netgear Nighthawk bewijst dat je ook onderweg een goede verbinding kunt hebben

Nu we meer hybride werken, kan ineens alles onze werkplek worden. Niet meer thuis of op kantoor, maar ook in de koffiezaak om de hoek met een geurige bak koffie, in de indoor speeltuin terwijl de kinderen erop los klauteren of misschien zelfs wel langs het zwembad in Portugal. Werken kan overal en met je dataverbinding van je telefoon kom je zelfs in andere landen gewoon op je werkmail, de VPN of -je wil immers ook een beetje ontspannen, toch?- Netflix. Nu kan je data-abonnement het misschien wel aan, maar er is een betere, meer stabiele manier om onderweg te internetten: Netgear Nighthawk.



Een goede internetverbinding

Internetverbinding is typisch iets wat we veel te vaak voor lief nemen, want zodra het er niet meer is, realiseer je je ineens hoe belangrijk het is. Of als het er maar een beetje is, en je een bestand wil verzenden maar dat maar niet voor elkaar krijgt: het kost je een heleboel frustratie, geduld en dat terwijl er vaak best iets aan te doen is. Eén van die oplossingen is de Nighthawk, een adapter waarmee je wifiverbinding aanzienlijk wordt verbeterd.

Nighthawk



Naast Nighthawk AX3000 heb je geen routers of andere zaken nodig voor een verbeterde internetkwaliteit. Je kunt deze USB 3.0-adapter gebruiken om je pc een directe wifi-upgrade te geven. Nighthawk AX3000 maakt het mogelijk om gebruik te maken van de 6GHz-wifi-band, al heb je daarvoor wel een laptop nodig die werkt op Windows 11. Met deze Nighthawk kun je rekenen op betrouwbaardere wifi en dat betekent dat je zelfs kunt streamen in 4K of 8K als je wil. Je zou er daardoor zelfs online mee kunnen gamen, want ook daarbij kan een goede en constante verbinding essentieel zijn.

Wil je de Nighthawk vooral gebruiken voor werk, dan kan het daar ook van grote waarde zijn. Onder andere bij het houden van online presentaties of meetings, die ook vaak wat steviger zijn qua informatie die over het internet wordt verzonden. Het is toch wat knullig als jouw camera steeds stilvalt en zoiets kan worden voorkomen door deze handige Netgear-gadget. Of misschien moet je bepaalde processen doen waarbij een kleine hik in de verbinding al kan zorgen dat je alles opnieuw moet doen: ook dan is het kunnen ‘aanleggen’ van een stevige verbinding belangrijk. Helemaal omdat het niet echt aanleggen is, maar eigenlijk gewoon inpluggen.

Windows

Je steekt deze USB-stick in je laptop en hij maakt automatisch verbinding met de snelst beschikbare wifi. Het is een USB 3.0-apparaat, die tot 10 keer snellere verbinding kan maken dan een USB 2.0-apparaat. Alles om maar op zoek te gaan naar de best mogelijke verbinding. Als je geen wifi 6 hebt, bijvoorbeeld omdat je laptop op Windows 10 werkt en alleen 2,4 GHz en 5 GHz ondersteunt, dan zal hij ook daarbij kiezen voor de snelste, beschikbare verbinding. Merk je dat het nog beter zou kunnen, gebruik dan ook de USB-houder met instelbare antenne waarmee je het maximale uit de signaalsterkte kunt halen.

Nighthawk AX3000 Wifi 6E USB 3.0 is verkrijgbaar voor een adviesprijs van 99,99 euro.