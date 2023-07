Netgear ​​Orbi 960 Quad-Band wifi 6e mesh is je wifi-lifesaver

Woon je in een soort betonnen bunker, of heb je ondanks vele pogingen nog steeds geen wifi achterin je tuin of op zolder? Dan kun je wel wat stevigers gebruiken om toch die verbinding te verbeteren. Verhuizen hoeft niet: er is een wifi-lifesaver die je gewoon kunt kopen: Orbi 960.



Netgear

Het is een reeks apparaten van Netgear die samen het krachtigste wifi-systeem vormen om thuis te gebruiken. Er kunnen snelheden worden gehaald tot 10,8 Gbps, maar het is vooral ook de dekking die deze technische hoogstandjes tot paradepaardjes van het merk maken. Orbi 960 Quad-Band wifi 6E mesh kan namelijk wel 600 vierkante meter ver komen. Achterin de tuin werken, hoog op zolder, of in een vinexwoning waarbij beton een erg populair materiaal was tijdens de bouw. Er zijn toch heel veel plekken die het wifiverbindingen erg moeilijk maken, maar Orbi moet daar een eind aan maken.

Het Quad-Band-gedeelte van deze gadget zorgt ervoor dat er enorm veel apparaten kunnen worden aangesloten: tot wel 200. Nu denk je daardoor misschien dat het een apparaat is voor bedrijven, maar dat is niet per se zo. Dit is de krachtigste wifi voor thuisgebruik. Thuis heb je namelijk uiteindelijk toch veel gadgets die van de wifi gebruikmaken. We hebben bijvoorbeeld steeds meer smarthomegadgets in huis, die ook allemaal van wifi gebruik willen maken. Het is uiteindelijk al snel een drukte van jewelste op het netwerk en een mesh-systeem zoals de Orbi helpt om het verkeer in goede banen te leiden zodat je geen last hebt van die drukte.

Technologie

Orbi maakt gebruik van speciale technologie om de wifi-dekking te vergroten en omdat Netgear hierop een patent heeft, zal je deze technologie niet in andere connectiviteitsproducten vinden. Bovendien levert Netgear het apparaat ook met Armor-software, die zorgt dat nieuwe producten op het netwerk worden gescand op eventuele problemen, maar ook andere gadgets die op diezelfde verbinding zitten veilig blijven. In principe kost het abonnement geld, maar er zijn acties waardoor je het nu een jaar gratis krijgt en zo heb je een automatisch beveiligingsschild dat je gadgets veilig houdt, en dus ook je netwerk zelf.

Klaar voor de toekomst

Bovendien is dit systeem klaar voor de toekomst door de toevoeging van Wifi 6e. Hiermee wordt een derde band geopend, naast de bestaande 2,4 en 5 die we inmiddels al jaren kennen. 6e is net even sneller en als je een compatibele laptop, tablet of telefoon hebt, dan zal je merken dat dat de internetsnelheid aanzienlijk beter is op die apparaten. Maar er is meer: er is ook een 10 Gigabit internetpoort aanwezig die je kan voorzien van de snelste downloadsnelheden. Erg handig als je bijvoorbeeld zo snel mogelijk na release die nieuwe game wil spelen, of bijvoorbeeld met video werkt en vaak grote bestanden moet downloaden om te monteren en te bewerken.

Handige Orbi-app

Orbi werkt met alle verschillende internetproviders en de handige Orbi-app loodst je in een paar minuten door een hele uitleg over hoe je deze apparatuur kunt instellen. Het klinkt ingewikkeld omdat het om connectiviteit gaat, maar dat is het helemaal niet: het is zo eenvoudig dat je bijna denkt dat je iets niet goed hebt gedaan. Maar als je eenmaal ziet dat hij volop online is en dat hij ziet wanneer je een nieuwe gadget op het netwerk toevoegt, dan weet je genoeg. De Orbi-set is een van de meest hoogstaande wifi-hulpmiddelen en bovendien is het toekomstbestendig met de wifi 6e-ondersteuning. Voor snelheid, en voor de vele gadgets die er bij menig huishouden bijkomen.