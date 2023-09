Microsoft Surface-evenement: de 5 grootste aankondigingen

Microsoft hield gisteren een Surface-evenement en daar heeft het veel aankondigingen gedaan. Een nieuwe laptop en een heleboel kunstmatige intelligentie vooral. Dit zijn de vijf belangrijkste aankondigingen.

De echte onderweg-laptop Surface Laptop Go 3 wordt beter Hij heeft een 12,4 inch aanraakscherm, weegt 1,1 kilo en hij is 88 procent sneller dan zijn voorganger. Microsoft heeft de Surface Laptop Go 3 flink verbeterd. De aan/uit-knop is een vingerafdrukscanner en het apparaat kan 15 uur mee. Echt een laptop voor mensen die veel onderweg zijn, maar niet per se heel zware dingen doen zoals video’s monteren. Het apparaat kost 800 euro en is beschikbaar vanaf 3 oktober.

Surface Laptop Studio 2 De nieuwe laptop van Microsoft heet Surface Laptop Studio 2 en hij is gemaakt voor mensen die veel vragen van hun tech. Er zit een Intel 12th Gen i7 H-processor in, 64GB RAM en Nvidia’s RTX 4050 of 4060. Het apparaat kost rond de 2.000 euro en is er vanaf 3 oktober. Hallo AI: Windows 11 krijgt Copilot Op 26 september krijg je een nieuwe update van Windows 11 en daarin zien we vooral veel AI voorbijkomen. Windows Copilot is een AI-assistent die je alles kunt vragen. Het komt niet alleen naar Windows 11 als ingebakken feit, hij wordt ook toegevoegd aan heel veel apps. Je kunt het bijvoorbeeld tegenkomen in de Microsoft Office 365-programma’s. Je kunt je werkdata, maar ook informatie van het internet gebruiken om Copilot te gebruiken en echt je Copilot te laten zijn.

Copilot verschijnt in november in Microsoft 365 Je moet er nog wel even op wachten, tot je Copilot kunt gebruiken binnen Office. Waar het vanaf 26 september in Windows 11 zit, zit het pas vanaf 1 november in de Office-programma’s zoals Word, Excel, enzovoorts. Het gaat wel enorm helpen, want net als bijvoorbeeld ChatGPT en Google Bard kan het helpen met het opstellen van e-mail, het samenvatten van berichten en meer. Bing Chat wordt voorzien van het nieuwe DALL-E 3 Het is best een beetje gek, maar naast het eigen Copilot doet Microsoft ook heel veel met OpenAI: het geeft het bedrijf ook flink wat geld, waardoor het zijn Bing-zoekmachine eerder dit jaar al van ChatGPT’s slimheid kon voorzien. Nu het nieuwe DALL-E 3 uit is, is die echter ook van de partij in Bing. Heel handig, want zo kom je snel bij de afbeelding waar je naar zoekt.