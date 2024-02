Marathonloper Kelvin Kiptum wil grenzen gaan verleggen met Amazfit

Amazfit heeft onlangs een nieuw partnerschap aangekondigd met Kelvin Kiptum, de wereldrecordhouder marathon voor mannen. En tevens de enige atleet die een marathon heeft voltooid in minder dan twee uur en één minuut.

Als ambassadeur voor Amazfit zal Kiptum de Amazfit Cheetah Pro gebruiken om zijn trainingen en wedstrijden te gaan managen, en de Amazfit Helio Ring om zijn herstel te optimaliseren, voorafgaand aan de marathonwedstrijden in Rotterdam en Parijs.

Marathons van Rotterdam en Parijs

Kelvin Kiptums recente marathonprestatie (in oktober van vorig jaar) in Chicago, geklokt op een opmerkelijke 2:00:35, vormt de basis voor deze nieuwe samenwerking. Na ook marathons in Valencia in 2022 en Londen in 2023 te hebben gewonnen, wil de 24-jarige hardloper in april 2024 in Rotterdam de grens van twee uur doorbreken en goud behalen op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.