Likken aan je TV tijdens kookprogramma’s

Zelf kijk ik niet naar Heel Holland Bakt en andere kookprogramma’s. Mijn vriendin is daar wel een groot fan van. Dat leidt soms tot heerlijke nieuwe culinaire ervaringen aan onze eettafel. Maar hoewel de meeste recepten die op tv bereid worden erg smakelijk ogen, is het soms ook een uitdaging om ze te proeven. Hoe mooi zou het zijn wanneer je de smaak van die gerechten kunt proeven voordat je ze zelf uitprobeert. Welnu, als het Homei Miyashita ligt, dan wordt dat binnenkort mogelijk. Hij ontwikkelde namelijk een prototype van een tv waar je aan kunt likken om de smaak van een gerecht te ervaren. Het apparaat heet, heel toepasselijk, Taste the TV (TTTV).

Onder de 1000 euro

Of en wanneer Taste the TV ooit op de markt zal komen is nog maar de vraag. De professor is in ieder geval al met verschillende producenten in gesprek om te onderzoeken of de technologie in de praktijk te brengen is en levensvatbaar is. Miyashita heeft er wel vertrouwen in. Te meer omdat hij diverse toepassingen voor de TTTV ziet.

Behalve het proeven van gerechten die op tv bereid worden zou het apparaat ook gebruikt kunnen worden bij de opleiding van koks. De productiekosten van de TTTV liggen volgens de professor ruim onder 1000 euro.

Maar de professor ziet ook mogelijkheden voor spelshows op tv. Nu is dat in Japan sowieso wel een dingetje. Ik weet niet of de programma’s nog steeds bestaan, maar heel wat jaren geleden waren op de Japanse tv al spelshows waarbij kandidaten geblinddoekt hun tong door een plank moesten steken waar vervolgens de meest vreemde eetbare en niet-eetbare producten van af gleden. Van sambal tot wilde kastanjes en van melk tot vissoep.