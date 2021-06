​Lenovo komt met grappig vormgegeven Smart Clock 2

Lenovo Smart Clock 2

De wekker is slim dankzij de toevoeging van Google Assistent. Lenovo Smart Clock 2 komt daarnaast met een draadloos oplaaddock. Deze is apart verkrijgbaar en kan alle toestellen die via Qi-technologie draadloos kunnen opladen van stroom voorzien. Echter ziet de wekker er zonder de dock een stuk leuker uit, want hij is juist zo compact en grappig gevormd uit van zichzelf.

Aan de andere kant is die dock wel meer dan een oplaadstation alleen. Je kunt er ook een nachtlampje van maken, dat kan zorgen voor zacht, sfeervol licht. Niet bepaald het licht om een boek bij te lezen in bed, maar wel sfeervol voor wat pillowtalk, het luisteren van muziek of romantiek.