​LEGO heeft iconische Polaroid nog iconischer gemaakt

LEGO heeft weer een set gemaakt op basis van Ideas, het platform waarop mensen hun eigen creaties kunnen plaatsen die vervolgens bij genoeg stemmen ook daadwerkelijk in productie gaan. De nieuwe telg is de Polaroid OneStep SX-70 Camera, die we ook wel gewoon kennen als de ‘good old’ Polaroid-camera.

LEGO-camera

De set heeft als serienummer 21345 en is niet heel groot: met 516 stenen is het een built waar je vrij snel doorheen bent, maar dit is dan ook vooral een set die er is om neer te zetten en van te genieten. Dat blijkt ook wel uit de foto’s die je erbij krijgt: dat zijn foto's van het LEGO House, de zus van de ontwerper (een LEGO-fan) en van de uitvinder van de Polaroid Edwin H. Land. Je kunt de foto’s ook nog in het doosje bewaren dat je van LEGO-stenen bouwt.

Het is ook niet een enorm grote set: met 9 cm hoog en 9 cm breed is het een vrij compact apparaat. Wel heeft deze ‘camera’ een kleurenspectrum en belichtingscompensastie, plus een grappige selectie aan stickers waar je uit kunt kiezen. Het opmerkelijke is dat deze set wederom een leeftijdsindicatie van 18+ heeft, net als de Pride-achtige set Everyone is Awesome. We begrijpen dat niet helemaal, maar waarschijnlijk is dat vooral omdat het een set is die niet echt als speelgoed bedoeld is.