LEGO en Formule 1 bundelen krachten voor het 75ste F1-seizoen

LEGO winkel en LEGO Discovery Center

De nieuwe LEGO F1 collectie is te ontdekken in elke LEGO winkel in Nederland en het LEGO Discovery Center in Scheveningen. Bezoekers kunnen hier hun racehart ophalen met onder meer race ramps en winacties. Het LEGO Discovery Center in Scheveningen organiseert tussen maart en juni 2025 verschillende exclusieve LEGO Formule 1-events en thematische bouwactiviteiten.

Op www.kids.LEGO.com/f1 krijgen kinderen de kans hun eigen race skills te testen in een LEGO F1 game.

Breng het circuit tot leven met LEGO Speed Champions en LEGO City F1

Met de LEGO Speed Champions sets kunnen kinderen en racefans hun eigen versies bouwen van de meest iconische F1-auto’s. Neem bijvoorbeeld de McLaren F1 Team MCL38: een wagen vol authentieke details zoals een halo, achtervleugel, sponsorstickers en bredere achterbanden met ‘Pirelli’ op de zijkant.

De draagbare LEGO City F1-garage met Mercedes-AMG en Alpine-auto’s is perfect voor onderweg. Uitgeklapt verandert deze set in een complete werkplaats, inclusief werkbanken, gereedschapskarren en een stapel banden. Met een hendel lanceer je de F1-auto’s en met de minifiguren van twee racers en vier monteurs kun je jouw eigen racescenario’s naspelen.

Geen Formule 1 zonder transporttruck. De F1-truck met RB20 en AMR24 F1-auto’s heeft een afneembare trailer met ruimte voor twee voertuigen én een ingebouwde racesimulator. Klap de achterklep open, schuif de oprijplaten uit en rijd de racewagens naar binnen. De set bevat ook minifiguren van twee coureurs, drie monteurs en een trofee voor de winnaar.